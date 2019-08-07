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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:03
Тарантино намерен снять "суперфильм"

Тарантино намерен снять "суперфильм" (5 новостей)

«Режиссер ранее заявлял о завершении кинокарьеры»

Режиссер Квентин Тарантино заявил о намерении снять "суперфильм" - ленту, которая подвела бы итоги всех его картин. Она должна стать десятой по счету в карьере кинематографиста. Об этом пишет ТАСС.

"Я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма", - отметил режиссер во время пресс-конференции в Москве.

Известно, что Тарантино неоднократно заявлял о намерении завершить карьеру после своего десятого фильма.

Лента Однажды в Голливуде, которая недавно вышла в мировой прокат, является девятой для режиссера.

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Ранее сообщалось, что фильм Однажды в Голливуде стал самым кассовым для Квентина Тарантино.

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Обновлено в 16:03 Знаменитость планирует снять "суперфильм". Об этом Тарантино сообщил в Москве на премьере новой киноленты "Однажды в Голливуде".

Обновлено в 16:03 По словам Тарантино, он еще не знает, о чем будет 10-й фильм.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тарантино намерен снять "суперфильм"»
Фото Тарантино заявил о желании снять "суперфильм"
Фото Тарантино намерен снять "суперфильм"
Фото Тарантино снимет "огромный суперфильм", который станет последним в его карьере
Фото Квентин Тарантино планирует снять последний "суперфильм" и уйти с режиссуры
Фото Квентин Тарантино планирует снять последний "суперфильм" и уйти из режиссуры
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ТСН ТСН  ·  07.08.19, 15:27 Режиссер ранее заявлял о завершении кинокарьеры.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.08.19, 16:03 Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что планирует покинуть кинематограф после съемок юбилейной ленты. Знаменитость планирует снять "суперфильм". Об этом Тарантино сообщил в Москве на премьере…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.08.19, 16:03 Режиссер Квентин Тарантино заявил, что планирует покинуть кинематограф после съемок юбилейной ленты. Знаменитость планирует снять "суперфильм". Об этом Тарантино сообщил в Москве на премьере новой киноленты…
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Тарантино намерен снять "суперфильм"
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