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Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов

Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов (5 новостей и 2 видео)

«Треки из «Убить Билла», «Криминального чтива» и других легендарных лент режиссера – к премьере «Однажды в Голливуде»»

Скандальный режиссер Квентин Тарантино составил плейлист любимых треков, звучавших в его фильмах. Об этом сообщает УНИАН.

Режиссер выбрал самые любимые песни из более чем 70 композиций, появлявшихся в его лентах. Плейлист собран на стриминговом сервисе Spotify, к которому у пользователей из Украины нет доступа. Но большиство из этих треков доступны для прослушивания на Youtube и других платформах.

Так в списке оказались треки You Never Can Tell Чака Берри, Bang Bang Nancy Sinatra, и менее известные песни.

Полностью плейлист можно прослушать за более чем три часа.

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Ранее сообщалось, что лента Однажды в Голливуде стала для Тарантино самой кассовой. Также Корреспондент писал о том, что трек рэпера Lil Nas X побил 60-летний рекорд.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов»
Фото Квентин Тарантино составил плей-лист из 60 треков, которые он использовал в своих фильмах
Фото Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов
Фото Квентин Тарантино поделился списком любимых песен
Фото Тарантино создал плейлист треков из своих фильмов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  30.07.19, 13:31 Треки из «Убить Билла», «Криминального чтива» и других легендарных лент режиссера – к премьере «Однажды в Голливуде»
Униан Униан  ·  30.07.19, 15:39 В плейлист вошли композиции из таких фильмов как "Бешеные псы", "Убить Билла", "Криминальное чтиво" и "Джанго Освобожденный".
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.07.19, 16:26 Американский режиссер Квентин Тарантино составил список любимых песен, которые звучали в его фильмах. В плейлист вошло 70 композиций. Его создали на стриминговой платформе Spotify. На прослушивание понадобится…
Прямий Прямий  ·  30.07.19, 17:21 На днях в американский прокат вышла девятая лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Всего лишь за первый уикенд фильм собрал более 40 миллионов долларов, таким образом став самым кассовым в карьере…
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