Скандальный режиссер Квентин Тарантино составил плейлист любимых треков, звучавших в его фильмах. Об этом сообщает УНИАН.

Режиссер выбрал самые любимые песни из более чем 70 композиций, появлявшихся в его лентах. Плейлист собран на стриминговом сервисе Spotify, к которому у пользователей из Украины нет доступа. Но большиство из этих треков доступны для прослушивания на Youtube и других платформах.

Так в списке оказались треки You Never Can Tell Чака Берри, Bang Bang Nancy Sinatra, и менее известные песни.

Полностью плейлист можно прослушать за более чем три часа.

Ранее сообщалось, что лента Однажды в Голливуде стала для Тарантино самой кассовой. Также Корреспондент писал о том, что трек рэпера Lil Nas X побил 60-летний рекорд.

