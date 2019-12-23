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Тариф на транзит газа будет "гуманным" – Медведев

Тариф на транзит газа будет "гуманным" – Медведев (4 новости)

«Величина платы Газпрома за услуги по транспортировке газа через Украину останется на приемлемом уровне для российской стороны»

Величина платы «Газпрома» за услуги по транспортировке газа через Украину останется на приемлемом уровне для российской стороны, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились», — сказал Медведев, которого цитирует «Интерфакс». «Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились», — отметил он. Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у Медведева заявил, что тариф для «Газпрома» за услуги по транспортировке будет неизменным в течение пяти лет. «Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы „Газпрома“ за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет», — сказал Козак. «Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски „Нафтогаза Украины“ — или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа», — отметил вице-премьер.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  23.12.19, 18:45 Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что размер тарифа на транзит газа через Украину является гуманным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.По его словам,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.19, 19:38 Стоимость транзита российского газа через территорию Украины останется на приемлемом уровне. Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 23 декабря. "Я…
Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.19, 21:13 Величина платы "Газпрома" за услуги по транспортировке газа через Украину останется на приемлемом уровне для российской стороны.
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