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Тариф на транзит российского газа будет увеличен, - Оржель

Тариф на транзит российского газа будет увеличен, - Оржель (5 новостей)

«Олексій Оржель: І що дуже важливо – транзит буде. Транзит на п’ять років»

Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Об этом во время брифинга сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Объемы, которые зафиксированы - минимально гарантированные для транзита. Минимально гарантированные объемы, это первый год - 65 млрд кубометров, и 40 млрд кубометров - следующие 4 года", - заявил министр.

Он отметил, что также будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку.

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"Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейской методологией определения тарифа, - конечно уже определит регулятор. Он посчитает, возьмет входные данные, но есть четкое признание сторон: тариф определенным образом должен быть увеличен", - добавил Оржель.

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