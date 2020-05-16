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Тарифы на воду взлетят по всей Украине: сколько придется платить

Тарифы на воду взлетят по всей Украине: сколько придется платить (3 новости)

«Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году. Так, с 1 января 2021 года за подачу и…»

Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году.

Так, с 1 января 2021 года за подачу и отведение воды в разных областях нашей страны придется доплатить около 5 гривен за кубометр. Для частных потребителей подорожание составит от 11 до 47% в различных регионах. В пресс-службе "Киевводоканала" рассказали, сколько придется платить жителям столицы после Нового года – FaceNews.ua.Как сообщает пресс-служба компании, 5 февраля этого года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен проект постановления "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год. Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей г. Киева в размере 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб...

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РБК Украина РБК Украина  ·  16.05.20, 15:25 Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году. Так, с 1 января 2021 года за подачу и отведение воды в разных областях нашей страны придется доплатить около 5 гривен за кубометр. Для частных…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  16.05.20, 17:15 Тарифы на воду в Украине вырастут почти вдвое в 2021 году. Так, с 1 января 2021 года за подачу и отведение воды в разных областях нашей страны придется доплатить около 5 гривен за кубометр. Для частных…
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