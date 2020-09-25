Татьяне Черновол изменили меру пресечения

Суд снова изменил меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол, которая подозревается в убийстве. Из-под ночного домашнего ареста ее отпускают под личное обязательство.
Об этом сообщила в комментарии «Укринформу» ее адвокат Ирина Кузина.
Подозреваемой очертили круг лиц, с которыми ей нельзя будет общаться.
«Вчера рассмотрели этот вопрос, и Черновол изменили меру пресечения на личное обязательство. Был предоставлен перечень свидетелей, с которыми она не может общаться. По территории общения - она не ограничена по Украине, только за границу не может выезжать», - сказала Кузина.
Как сообщали новости "Сегодня", утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве.