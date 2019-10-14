  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Тайфун "Хагибис" в Японии. Количество жертв увеличилось до 44
Мир
УНН УНН · · Обновлено в 10:56
· Япония · Обрушение
Тайфун "Хагибис" в Японии. Количество жертв увеличилось до 44

Тайфун "Хагибис" в Японии. Количество жертв увеличилось до 44 (6 новостей)

«Число жертв тайфуна Хагибис в Японии достигло 40 человек»

Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился в минувшие выходные на центральные и восточные регионы Японии, возросло до 37, 13 человек числятся пропавшими без вести, почти 200 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ТBS.

В районах, через которые прошел тайфун, продолжают восстанавливать инфраструктуру. К работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

В Токио и соседних префектурах в результате обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 53 тысяч домов. Более чем в 130 тысяч квартир и домов по всей стране отсутствует водоснабжение.

Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы, как ожидается, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Некоторые участки скоростных автомобильных дорог по-прежнему перекрыты. Столичные аэропорты Нарита и Ханэда в понедельник принимают и отправляют рейсы в обычном режиме.

Копа Америка. Япония неожиданно приостановила Уругвай
Копа Америка. Япония неожиданно приостановила Уругвай

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате тайфуна возросло до 35.

Обновлено в 10:56

ФОТО К НОВОСТИ: «Тайфун "Хагибис" в Японии. Количество жертв увеличилось до 44»
Фото Тайфун "Хагибис" в Японии. Количество жертв увеличилось до 44
Фото Количество пострадавших от тайфуна "Хагибис" продолжает расти
Фото На Японию обрушился тайфун "Хагибис"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  14.10.19, 06:30 Тайфун "Хагибис" унес жизни не менее 35 человек, около 20 считаются пропавшими без вести, более 100 получили ранения.
Гордон Гордон  ·  14.10.19, 09:15 14 человек считаются пропавшими без вести в Японии из-за тайфуна "Хагибис", по меньшей мене 100 человек пострадали. По состоянию на 14 октября число жертв обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис"…
Телеграф Телеграф  ·  14.10.19, 10:05 Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 40 человек.
Гордон Гордон  ·  14.10.19, 10:14 Вечером 11 октября на Японию обрушился тайфун "Хагибис". По состоянию на 14 октября он унес жизни 44 человек, еще по меньшей мере 100 человек получили ранения, 14 считаются пропавшими без…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Тайфун &quot;Хагибис&quot; в Японии. Количество жертв увеличилось до 44

Тайфун "Хагибис" в Японии. Количество жертв увеличилось до 44
Дуда призвал &quot;солидарно давить на Россию&quot;

Дуда призвал "солидарно давить на Россию"
В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат

В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат
В результате тайфуна &quot;Хагибис&quot; в Японии погибли не менее 8 человек

В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли не менее 8…
В Испании парашютист застрял на столбе (Видео)

В Испании парашютист застрял на столбе (Видео)
Турция взяла под контроль первый сирийский город

Турция взяла под контроль первый сирийский город
Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа

Кениец впервые пробежал марафон менее, чем за два часа
ЕС и Великобритания активизируют переговоры о Brexit: появился шанс на соглашение

ЕС и Великобритания активизируют переговоры о Brexit: появился шанс на…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Дав Камерон хочет сыграть Гвен Стейси в &quot;Человеке-пауке&quot;

Актриса Дав Камерон хочет сыграть Гвен Стейси в "Человеке-пауке"
В ДТП в Кегичевском районе погиб велосипедист

В ДТП в Кегичевском районе погиб велосипедист
Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область

Зеленский в День защитника Украины посетит Донецкую область
В ЕС хотят услышать планы украинской власти по воплощению реформ - Могерини

В ЕС хотят услышать планы украинской власти по воплощению реформ…
Украина &amp;ndash; Португалия и еще шесть битв за Евро: расписание и результаты матчей 14 октября

Украина – Португалия и еще шесть битв за Евро: расписание…
Найден способ переделать старый iPhone в iPhone 11 Pro

Найден способ переделать старый iPhone в iPhone 11 Pro
Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС

Боевики из гранатометов обстреляли участок разведения вблизи Золотого - ООС
На столичной Троещине «скорая» c маленьким пациентом врезалась в Peugeot: есть жертвы

На столичной Троещине «скорая» c маленьким пациентом врезалась в Peugeot:…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.