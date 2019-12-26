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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:10
· Аннексированный Крым · Волна · Филиппины
Тайфун на Филиппинах унес жизни 16 человек

Тайфун на Филиппинах унес жизни 16 человек (9 новостей и 1 видео)

«Тайфун затронул почти 2400 человек»

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 10:00 – новая волна наступления на крымских татар в оккупированном Крыму – на Керченском мосту задержали пятерых человек. По Филиппинах в канун Рождества ударил мощный тайфун Фанфон. Он унес по меньшей мере 16 жизней. Скорость ветра урагана достигла почти 200 километров в час.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Тайфун на Филиппинах унес жизни 16 человек»
Фото Мощный тайфун на Филиппинах: погибли 16 человек
Фото Жертвами тайфуна "Фанфон" на Филиппинах стали девять человек
Фото Тайфун на Филиппинах унес жизни 16 человек
Фото Руйнівна стихія вирує на Філіппінах: тайфун "Фанфон" уже забрав життя 16 осіб
Фото Тайфун "Фанфон" забрал жизни 16 человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.19, 09:37 На Филиппинах в результате тайфуна "Фанфон" погибли как минимум 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.Как отмечается, тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Скорость ветра достигала…
Униан Униан  ·  26.12.19, 10:47 Тайфун затронул почти 2400 человек.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 10:48 На Филиппинах в результате разрушений во время тайфуна Фанфон погибли по меньшей мере 16 человек. Они проживали в городах и селах группы островов Висайя в центральной части страны. С этого региона пришлось…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.19, 10:56 На Філіппінах в результаті руйнувань, викликаних тайфуном Фанфон, загинули як мінімум 16 осіб
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  26.12.19, 11:55 В среду, 25 декабря, по территории Филиппин прошел мощный тайфун "Фанфон", который вызвал многочисленные разрушения, в результате которых погибло минимум 16 человек.
5 канал 5 канал  ·  26.12.19, 13:10 У результаті руйнувань, викликаних тайфуном "Фанфон" на Філіппінах, загинули 16 осіб. Про таке повідомляє "НВ" із посиланням на AFP. Слід зазначити, що тайфун обрушився на Філіппіни 25 грудня. Швидкість…
Подробности Подробности  ·  26.12.19, 14:10 Тропічний шторм вдарив по центральній частині архіпелагу - там евакуювали понад 4 тисячі людей
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