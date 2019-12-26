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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 20:13
· Видео · Девушка · Игра
Тайный Санта 80 lvl: Билл Гейтс прислал незнакомке 37 кг подарков

Тайный Санта 80 lvl: Билл Гейтс прислал незнакомке 37 кг подарков (3 новости и 1 видео)

«В Мичигане девушке по имени Шелби выпал самый настоящий джекпот. Ее Тайным Сантой оказался основатель Microsoft Билл Гейтс, который отправил…»

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс принял участие в игре Тайный Санта. Незнакомой девушке он отправил к Рождеству 37 килограммов подарков, пишет Market Watch.

Предприниматель должен был порадовать презентами 33-летнюю жительницу штата Мичиган по имени Шелби. В итоге та получила от миллиардера 41 подарок.

Перед тем, как отправить праздничную посылку, Гейтс специально выяснял, что нравится девушке, чем она увлекается, какие у нее любимые фильмы и книги.

В итоге американке достались конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и Звездных войн, ее любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры на тему Твин Пикса.

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Билл Гейтс вложил в коробку даже подарки для кота Шелби.

Cмотрите фотогалерею: Билл Гейтс отправил незнакомке на Рождество 37 кг подарков

Также Korrespondent.net писал, что Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей. 

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Обновлено в 20:13 Все дело в том, что команда миллиардера накануне тщательно изучила профиль счастливицы. Они узнали о любимых фильмах, книгах и сериалах американки.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.12.19, 18:50 В Мичигане девушке по имени Шелби выпал самый настоящий джекпот. Ее Тайным Сантой оказался основатель Microsoft Билл Гейтс, который отправил ей подарков на 37 килограммов. Об этом передает Market Watch.…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.12.19, 20:13 Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс в очередной раз принял участие в ежегодном флешмобе "Тайный Санта", инициируемый Reddit. Бизнесмен купил и прислал девушке 37 килограммов подарков.…
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