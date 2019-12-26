Основатель компании Microsoft Билл Гейтс принял участие в игре Тайный Санта. Незнакомой девушке он отправил к Рождеству 37 килограммов подарков, пишет Market Watch.
Предприниматель должен был порадовать презентами 33-летнюю жительницу штата Мичиган по имени Шелби. В итоге та получила от миллиардера 41 подарок.
Перед тем, как отправить праздничную посылку, Гейтс специально выяснял, что нравится девушке, чем она увлекается, какие у нее любимые фильмы и книги.
В итоге американке достались конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и Звездных войн, ее любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры на тему Твин Пикса.
Билл Гейтс вложил в коробку даже подарки для кота Шелби.
Cмотрите фотогалерею: Билл Гейтс отправил незнакомке на Рождество 37 кг подарков
Также Korrespondent.net писал, что Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Обновлено в 20:13 Все дело в том, что команда миллиардера накануне тщательно изучила профиль счастливицы. Они узнали о любимых фильмах, книгах и сериалах американки.