Те, кто посмеет уничтожить Беларусь - будут прокляты, - Лукашенко (4 новости) «Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республику невозможно разрушить, потому что в ней уже живет поколение независимых белорусов»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страну невозможно разрушить, потому что в ней уже живет поколение независимых белорусов, который дадут мощный ответ врагу. Об этом он сказал во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту, передает Интерфакс.

По его словам, сейчас много "болтовни" о том, что Беларусь "куда-то включат, поделят и прочее", но это невозможно, поскольку граждане родились в свободной и независимой стране.

"Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь - президент, правительство или еще кто – они будут прокляты нашим белорусским народом", - сказал Лукашенко.

"А кто посмеет сделать это силой – они получат мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси", - добавил он.

Ранее Лукашенко заявил о готовности выступить посредником в конфликте на Донбассе.

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