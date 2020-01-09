Тегеран завершил месть за Сулеймани, - постпред Ирана в ООН

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В аэропорту "Борисполь" почтили память погибших в авиакатастрофе Boeing 737
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Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев
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