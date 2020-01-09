Тегеран завершил месть за Сулеймани, - постпред Ирана в ООН

РБК Украина · 09.01.20, 01:34

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи,…