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Тегеран завершил месть за Сулеймани, - постпред Ирана в ООН

Тегеран завершил месть за Сулеймани, - постпред Ирана в ООН (3 новости)

«Иран «завершил месть» за Сулеймани»

Тегеран пообещал больше не совершать атак.

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РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.20, 01:34 Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи,…
Факты Факты  ·  09.01.20, 03:05 Иран «завершил месть» за Сулеймани
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