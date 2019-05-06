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Телеведущий Савик Шустер вернулся в Украину

Телеведущий Савик Шустер вернулся в Украину (4 новости)

«У Шустера были проблемы с разрешением на работу Журналист и телеведущий Савик Шустер прилетел рейсом Рим - Киев в 17.25…»

Журналист и телеведущий Савик Шустер прилетел рейсом Рим-Киев в аэропорт Борисполь.

Шустер вышел через ЗОД (зал официальных делегаций) в терминале В.Как сообщается, Шустер намерен провести переговоры о новом телепроекте в Украине на одном из новостных телеканалов, а также прозондировать вопрос по своим уголовным делам."Он заедет, осмотрится и примет решение - возвращаться ли ему в Украину. В том числе это будет зависеть от того, какие перспективы у уголовных дел, которые все еще не закрыты", - сообщил источник в окружении Шустера.По его словам, следователь не закрывает их, несмотря на решение Верховного суда.

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Комментарии Комментарии  ·  06.05.19, 19:14 У Шустера были проблемы с разрешением на работу Журналист и телеведущий Савик Шустер прилетел рейсом Рим - Киев в 17.25 в Украину. Об этом сообщает "Страна". Савик Шустер вышел через ЗОД (зал официальных…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.05.19, 19:45 Журналист и телеведущий Савик Шустер прилетел рейсом Рим-Киев в аэропорт Борисполь, пишет Страна. Шустер вышел через ЗОД (зал официальных делегаций) в терминале В. Как сообщается, Шустер намерен провести…
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