Тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон" загорелся на ходу. ФОТОрепортаж

В Николаевской области во время движения загорелся тепловоз поезда "Харьков-Херсон". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"2 января в 11:36 поступило сообщение о возгорании тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон" возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области", - говорится в сообщении.

На вызов прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана "Первомайское". Выяснено, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но не удалось.

В 12:00 пожарные локализовали пожар, в 12:35 ликвидировали на площади 10 м кв, его причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.

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Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

Обновлено в 17:50 В ведомстве отметили, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но это им не удалось.

Обновлено в 18:23 В четверг, 2 января, в 11:36 произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон" возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области, сообщает Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в области.