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Происшествия
УНН УНН · · Обновлено в 18:23
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Тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон" загорелся на ходу. ФОТОрепортаж

Тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон" загорелся на ходу. ФОТОрепортаж (10 новостей)

«В Николаевской области сгорел тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон»

В Николаевской области во время движения загорелся тепловоз поезда "Харьков-Херсон". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"2 января в 11:36 поступило сообщение о возгорании тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон" возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области", - говорится в сообщении.

На вызов прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана "Первомайское". Выяснено, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но не удалось.

В 12:00 пожарные локализовали пожар, в 12:35 ликвидировали на площади 10 м кв, его причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.

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Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

Обновлено в 17:50 В ведомстве отметили, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но это им не удалось.

Обновлено в 18:23 В четверг, 2 января, в 11:36 произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон" возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области, сообщает Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в области.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.20, 14:14 На Николаевщине вблизи станции Любино в Снигирёвском районе горел тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон".
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Новый Регион Новый Регион  ·  02.01.20, 15:33 Сегодня, второго января. Произошла неприятная ситуация во время следования пассажирского поезда Харьков-Херсон вблизи станции Любино в Снигирёвском районе Николаевской области.
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.01.20, 16:11 В Николаевской области сгорел тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон"
Голос.UA Голос.UA  ·  02.01.20, 16:36 В четверг, 2 января, возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда «Харьков-Херсон». Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным…
Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.20, 17:04 В четверг возникло возгорание тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон".
Гордон Гордон  ·  02.01.20, 17:50 Вероятной причиной возгорания тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон" является замыкание высоковольтной камеры, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.2 января возле станции Любино…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.20, 18:23 В четверг, 2 января, в 11:36 произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон" возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области, сообщает Главное управление Госслужбы…
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