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"Террорист в костюме": В Иране отреагировали на угрозы Трампа

"Террорист в костюме": В Иране отреагировали на угрозы Трампа (4 новости)

«Иранский министр назвал президента США террористом в костюме»

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о намерении нанести удары по иранским объектам в случае атаки Тегерана на американцев, министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сказал, что тот не сможет победить в войне с Ираном.Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сравнил президента США Дональда Трампа с террористом. Об этом он написал в своем Twitter.

Джахроми напомнил о заявлении Трампа, который пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране и назвал американского президента террористом в костюме.

"Как ИГИЛ! Как [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер! Как [основатель Монгольской империи] Чингисхан! Они все ненавидели культуры. Трамп террорист в костюме. Скоро он узнает, что никогда не сможет победить великие иранские нацию и культуру", подчеркнул иранский министр.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие
США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", сказал Трамп.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.01.20, 11:49 Иранский министр также заявил, что никто не в состоянии победить "Великий иранский народ и культуру"
Телеграф Телеграф  ·  05.01.20, 14:00 Иранский министр назвал президента США "террористом в костюме".
Украинская правда Украинская правда  ·  05.01.20, 14:28 Иранский министр в воскресенье назвал Дональда Трампа "террористом в костюме" после того, как президент США пригрозил нанести удар по 52 иранским объектам, если Тегеран атакует США.
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