Tesla, Ford Motor и еще 3,5 тыс. компаний подали иск против администрации Трампа (3 новости) «Около 3,5 тыс американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot, подали иск в суд. Истцы утверждают,…»

Около 3,5 тыс. американских компаний, в том числе Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot, подали иск в суд против администрации США. Они утверждают, что федеральные власти США незаконно повысили пошлины на китайские товары. Об этом сообщает "Голос Америки".

В качестве ответчиков назвали Торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и Погранично-таможенную службу США.

Согласно иску, администрация США нарушила ранее установленные правила введения тарифов и ряд процедур.

"Администрация Дональда Трампа утверждает, что повышение пошлин оправдано, поскольку Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности и обязывает американские компании предоставлять доступ к их технологиям в обмен на право работы на китайском рынке", - идется в сообщении.

Президент США Дональд Трамп примет результаты ноябрьских выборов, если голосование будет действительно свободным и честным. "Президент примет результаты свободных и честных выборов. Он примет волю американского народа", заявила прес-секретарь Белого дома Кейли Макенани.