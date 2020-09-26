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Tesla, Ford Motor и еще 3,5 тыс. компаний подали иск против администрации Трампа

Tesla, Ford Motor и еще 3,5 тыс. компаний подали иск против администрации Трампа (3 новости)

«Около 3,5 тыс американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot, подали иск в суд. Истцы утверждают,…»

Около 3,5 тыс. американских компаний, в том числе Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot, подали иск в суд против администрации США. Они утверждают, что федеральные власти США незаконно повысили пошлины на китайские товары. Об этом сообщает "Голос Америки".

В качестве ответчиков назвали Торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и Погранично-таможенную службу США.

Согласно иску, администрация США нарушила ранее установленные правила введения тарифов и ряд процедур.

"Администрация Дональда Трампа утверждает, что повышение пошлин оправдано, поскольку Китай продолжает хищения американской интеллектуальной собственности и обязывает американские компании предоставлять доступ к их технологиям в обмен на право работы на китайском рынке", - идется в сообщении.

Президент США Дональд Трамп примет результаты ноябрьских выборов, если голосование будет действительно свободным и честным. "Президент примет результаты свободных и честных выборов. Он примет волю американского народа", заявила прес-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

ФОТО К НОВОСТИ: «Tesla, Ford Motor и еще 3,5 тыс. компаний подали иск против администрации Трампа»
Фото Tesla, Ford Motor и еще 3,5 тыс. компаний подали иск против администрации Трампа
Фото Тысячи компаний подали на администрацию Трампа в суд
Фото Tesla, Ford Motor и Target: 3,5 тыс. американских компаний подали иск против администрации Трампа
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 04:41 Около 3,5 тыс американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot, подали иск в суд. Истцы утверждают, что федеральные власти США незаконно повысили таможенные пошлины на китайские…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.09.20, 08:58 На администрацию президента США Дональда Трампа подали в суд около 3 500 американских компаний, включая Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen и Home Depot. Они считают, что федеральные власти незаконно…
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