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Тейлор: США против выхода Украины из Минских переговоров

Тейлор: США против выхода Украины из Минских переговоров (4 новости)

«Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать вести переговоры в Минске и в других…»

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию Голос Америки 9 августа. На вопрос, должна ли Украина приостановить переговоры в минском формате после гибели четырех военных на Донбассе, он отметил, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Украина, и Минская группа, и США. А переговоры, по его словам, это единственный способ достичь желаемого. "Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет ", − указал при этом Тейлор. Дипломат также добавил, что США должны "продолжать давить, вести переговоры для того, сохранять давление на русских, чтобы они закончили войну". Чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі? Точка зору керівника дипломатичного представництва США в Україні Вільяма Тейлора pic.twitter.com/1RT1TNgJew

— Голоc Амepики (@chastime) August 9, 2019 Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ФОТО К НОВОСТИ: «Тейлор: США против выхода Украины из Минских переговоров»
Фото Киев должен продолжать переговоры, чтобы закончить войну − Тейлор
Фото Только Путин может решить, закончится война или нет - Тейлор
Фото "Переговоры в Минске - единственный способ прекращения войны" - США против выхода Украины из переговоров
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Главред Главред  ·  10.08.19, 09:30 Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать вести переговоры в Минске и в других форматах по урегулированию ситуации на Донбассе. Тейлор подчеркнул,...
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.08.19, 11:35 Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Киеву не стоит выходить из переговорного процесса в Минске. Переговоры в Минске - это единственный способ прекращения войны в Донбассе,…
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