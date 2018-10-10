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Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:51
Тейлор Свифт в сверкающем мини стала триумфатором церемонии вручения престижной музыкальной премии (фото)

Тейлор Свифт в сверкающем мини стала триумфатором церемонии вручения престижной музыкальной премии (фото) (8 новостей и 1 видео)

«В общей сложности, певица получила четыре награды»

Сегодня западные звезды собрались в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, чтобы не только получить музыкальную премию 2018 American Music Awards, а и засветить роскошные костюмы.

На красной дорожке появилась певица Тейлор Свифт, которая продемонстрировала ретро-шик в металлической мини платье от Balmain и ботфортах.

Вслед за ней шли Дженнифер Лопес, Эмбер Херд и Хайди Клум в "голом" платье. Лопес на этот раз облачилась в розовое сексуальное платье от Georges Chakra, декольте которого эффектно демонстрировало роскошные прелести, а высокий разрез обнажил упругие бедра.

Актриса Ванесса Хадженс нарядилась в розовое платье от Cushnie.

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Приятно событием на красной дорожке стало появление актера Макколея Калкина, который не часто выходит к фотографам.

Ранее Макколей Каликин обратился к Джоан Роулинг с просьбой сыграть персонажа из ее новой книги.

Обновлено в 12:00 Depo.ua предлагает ознакомиться с яркими нарядами звезд, которые в этот вечер сияли для своих сторонников. На этот раз мы решили не разделять эту тему на две рубрики: "Лучшие" и "Худшие наряды звезд", а посмотреть на те платья и образы, которые…

Обновлено в 12:51 В общей сложности, певица получила четыре награды.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тейлор Свифт в сверкающем мини стала триумфатором церемонии вручения престижной музыкальной премии (фото)»
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Факты Факты  ·  10.10.18, 07:39 Певица завоевала «Американские музыкальные награды» в четырех основных категориях
Канал 112 Канал 112  ·  10.10.18, 09:02
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  10.10.18, 09:59 В США прошла церемония награждения победителей American Music Awards 2018.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.10.18, 11:24 Певица Тейлор Свифт лидировала в номинации Артист года на American Music Awards. Об этом отмечается на сайте премии. На эту награду, наряду с ней, также претендовали Эд Ширан, группа Imagine Dragons,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Багнет Багнет  ·  10.10.18, 11:26 Певица Тейлор Свифт завоевала премию в главной номинации "Артист года" на American Music Awards. Об этом сообщается на сайте премии.На награду в данной номинации также претендовали Эд Ширан,…
Depo.ua Depo.ua  ·  10.10.18, 12:00 Depo.ua предлагает ознакомиться с яркими нарядами звезд, которые в этот вечер сияли для своих сторонников. На этот раз мы решили не разделять эту тему на две рубрики: "Лучшие" и "Худшие наряды звезд",…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.10.18, 12:51 В общей сложности, певица получила четыре награды.
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Тейлор Свифт в сверкающем мини стала триумфатором церемонии вручения престижной музыкальной премии (фото)

Тейлор Свифт в сверкающем мини стала триумфатором церемонии вручения престижной…
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