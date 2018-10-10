Тейлор Свифт в сверкающем мини стала триумфатором церемонии вручения престижной музыкальной премии (фото) (8 новостей и 1 видео) «В общей сложности, певица получила четыре награды»

Сегодня западные звезды собрались в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, чтобы не только получить музыкальную премию 2018 American Music Awards, а и засветить роскошные костюмы.

На красной дорожке появилась певица Тейлор Свифт, которая продемонстрировала ретро-шик в металлической мини платье от Balmain и ботфортах.

Вслед за ней шли Дженнифер Лопес, Эмбер Херд и Хайди Клум в "голом" платье. Лопес на этот раз облачилась в розовое сексуальное платье от Georges Chakra, декольте которого эффектно демонстрировало роскошные прелести, а высокий разрез обнажил упругие бедра.

Актриса Ванесса Хадженс нарядилась в розовое платье от Cushnie.

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Приятно событием на красной дорожке стало появление актера Макколея Калкина, который не часто выходит к фотографам.

Ранее Макколей Каликин обратился к Джоан Роулинг с просьбой сыграть персонажа из ее новой книги.

Обновлено в 12:00 Depo.ua предлагает ознакомиться с яркими нарядами звезд, которые в этот вечер сияли для своих сторонников. На этот раз мы решили не разделять эту тему на две рубрики: "Лучшие" и "Худшие наряды звезд", а посмотреть на те платья и образы, которые…

Обновлено в 12:51 В общей сложности, певица получила четыре награды.