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The New York Times на первой полосе поименно перечислила тысячу жертв коронавируса

The New York Times на первой полосе поименно перечислила тысячу жертв коронавируса (4 новости)

«Журналисты хотели отметить, что страна приближается к 100 тысячам жертв от болезни»

Американская газета The New York Times в воскресенье, 24 мая, в своем свежем выпуске посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список тысячи погибших в США. Список жертв также опубликован на сайте газеты.

Печатная версия издания вышла под заголовком: "Число жертв приближается к 100 тысячам, бесчисленные потери".

"Это не просто имена в списке, они были одними из нас", - говорится в подзаголовке публикации.

На первой полосе опубликовали имена тысячи жертва коронавируса с короткими некрологами о них (возраст, место жительства, род занятий). Список продолжается на 22-й странице.

"Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек - только 1% из списка умерших", - говорится в публикации.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  24.05.20, 09:54 Журналисты хотели отметить, что страна приближается к 100 тысячам жертв от болезни.
Фокус Фокус  ·  24.05.20, 11:40 Американская газета The New York Times в воскресенье, 24 мая, в своем свежем выпуске посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список тысячи погибших в США. Об этом сообщается…
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