  1. Главная
  2. Новости
  3. TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Продажа · Доллар · YouTube
TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения

TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения (3 новости)

«На покупках в приложениях, показатели TikTok и Douyin за месяц увеличились в десять раз-до 78 миллионов долларов»

TikTok, платформа для создания и просмотра коротких видео, и ее китайский двойник Douyin в апреле 2020 года заработали 78 млн долларов благодаря высоким объемам продаж внутри программ. В результате сервисы продемонстрировали самый большой размер доходов за месяц среди таких развлекательных мобильных приложений, как YouTube, Netflix и Tinder.

О заработке TikTok говорится в сообщении аналитической компании Sensor Tower, пишет Forbes.

Если сравнивать доходы TikTok и Douyin за аналогичный период прошлого года, то объем их выручки в апреле 2020 вырос в 10 раз. В частности, около 86,6% выручки мобильным платформам удалось получить на китайском рынке, а еще 8,2% – на рынке США.

Обе программы, разработанные китайской компанией ByteDance Ltd., имеют специальную систему покупки внутренней валюты. Эти средства можно тратить на поддержку любимых блоггеров.

Кто после TikTok: другие мобильные приложения с высокой выручкой

Несмотря на такой успех, TikTok и Douyin не удалось попасть в десятку приложений в Google Play по объему покупок внутри самого сервиса. Однако платформы заняли первое место в такой категории в магазине приложений App Store.

На втором месте в списке программ для устройств на базе IOS находится YouTube: его выручка составляет около 76 млн долларов. В результате доходы сервиса выросли на 57% в апреле 2020 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, самый большой размер выручки от шопинга внутри сервиса YouTube получил на рынке США – 56,4%, еще 11% поступило из Японии.

В первую пятерку платформ по объему продаж внутри программы вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.

Как зарабатывает материнская компания сервиса TikTok

  • ByteDance, являющееся собственником TikTok и Doying, постоянно изучает новые возможности для увеличения собственного дохода благодаря онлайн-торговли. Однако пока главный источник прибыли для компании – это реклама, сообщает Bloomberg.

  • По данным Emarketer, более 75 млн пользователей социальных сетей в США в возрасте от 14 лет хотя бы один раз покупают что-нибудь внутри программы – это на 17,3% больше по сравнению с 2019 годом.

  • На прошлой неделе стало известно, что рыночная стоимость ByteDance превысила 100 млрд долларов. Анонимные источники Bloomberg сообщили о достижении нескольких сделок по продаже доли в китайской компании. Так, в рамках одной из договоренностей, ByteDance оценили в 140 млрд долларов. Такая рыночная капитализация компании больше, чем стоимость ведущего техгиганта IBM.

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 12:29 TikTok и его китайский клон Douyin заняли в апреле первое место по покупкам внутри приложений, согласно данным Sensor Tower, которые не учитывают игры и рекламу.
    Униан Униан  ·  26.05.20, 13:44 На покупках в приложениях, показатели TikTok и Douyin за месяц увеличились в десять раз-до 78 миллионов долларов.
    ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
    &quot;Время играет против нас&quot;: украинский посол высказался о деоккупации Крыма

    "Время играет против нас": украинский посол высказался о деоккупации Крыма
    Разведка: Военные формирования боевиков переведены в усиленный режим

    Разведка: Военные формирования боевиков переведены в усиленный режим
    В Украине снова повысилась средняя розничная цена автогаза

    В Украине снова повысилась средняя розничная цена автогаза
    Ярославский купил для харьковских больниц аппараты &quot;искусственное легкое&quot;

    Ярославский купил для харьковских больниц аппараты "искусственное легкое"
    Их звали &quot;киборгами&quot;: 6 лет боям за Донецкий аэропорт: как это было

    Их звали "киборгами": 6 лет боям за Донецкий аэропорт: как…
    &quot;Без ИВЛ – однозначная смерть&quot;: почему тяжелым больным с COVID-19 нужна вентиляция легких

    "Без ИВЛ – однозначная смерть": почему тяжелым больным с COVID-19…
    Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией

    Экономическое восстановление Донбасса: Минреинтеграции работает над стратегией
    &quot;МастерШеф&quot;: рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво

    "МастерШеф": рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво
    Обработано новостей за сегодня: 2017
    Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
    Разделы сайта
    Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
    © 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
    Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.