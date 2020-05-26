TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения (3 новости) «На покупках в приложениях, показатели TikTok и Douyin за месяц увеличились в десять раз-до 78 миллионов долларов»

TikTok, платформа для создания и просмотра коротких видео, и ее китайский двойник Douyin в апреле 2020 года заработали 78 млн долларов благодаря высоким объемам продаж внутри программ. В результате сервисы продемонстрировали самый большой размер доходов за месяц среди таких развлекательных мобильных приложений, как YouTube, Netflix и Tinder.

О заработке TikTok говорится в сообщении аналитической компании Sensor Tower, пишет Forbes.

Если сравнивать доходы TikTok и Douyin за аналогичный период прошлого года, то объем их выручки в апреле 2020 вырос в 10 раз. В частности, около 86,6% выручки мобильным платформам удалось получить на китайском рынке, а еще 8,2% – на рынке США.

Обе программы, разработанные китайской компанией ByteDance Ltd., имеют специальную систему покупки внутренней валюты. Эти средства можно тратить на поддержку любимых блоггеров.

Кто после TikTok: другие мобильные приложения с высокой выручкой

Несмотря на такой успех, TikTok и Douyin не удалось попасть в десятку приложений в Google Play по объему покупок внутри самого сервиса. Однако платформы заняли первое место в такой категории в магазине приложений App Store.

На втором месте в списке программ для устройств на базе IOS находится YouTube: его выручка составляет около 76 млн долларов. В результате доходы сервиса выросли на 57% в апреле 2020 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, самый большой размер выручки от шопинга внутри сервиса YouTube получил на рынке США – 56,4%, еще 11% поступило из Японии.

В первую пятерку платформ по объему продаж внутри программы вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.

Как зарабатывает материнская компания сервиса TikTok

ByteDance, являющееся собственником TikTok и Doying, постоянно изучает новые возможности для увеличения собственного дохода благодаря онлайн-торговли. Однако пока главный источник прибыли для компании – это реклама, сообщает Bloomberg.

По данным Emarketer, более 75 млн пользователей социальных сетей в США в возрасте от 14 лет хотя бы один раз покупают что-нибудь внутри программы – это на 17,3% больше по сравнению с 2019 годом.

На прошлой неделе стало известно, что рыночная стоимость ByteDance превысила 100 млрд долларов. Анонимные источники Bloomberg сообщили о достижении нескольких сделок по продаже доли в китайской компании. Так, в рамках одной из договоренностей, ByteDance оценили в 140 млрд долларов. Такая рыночная капитализация компании больше, чем стоимость ведущего техгиганта IBM.