Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Зеленский, Гриценко, Бойко, Порошенко - опрос (5 новостей) «Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Зеленский, Гриценко, Бойко, Порошенко - опрос»

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко как будущий кандидат в президенты имеет наибольшую поддержку избирателей, за ней следуют шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и президент Украины Петра Порошенко, у которых небольшая разница в рейтинге.

Обновлено в 12:35 Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко являются лидерами президентского рейтинга в Одесской области – их готовы поддержать 19,9%, 17,5% и 15,2% соответственно тех, кто…

Обновлено в 13:55