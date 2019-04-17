Тимошенко: Математика говорит о том, что победит Зеленский

Лидер партии «Батькивщина» и бывший кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала сограждан признать, что Владимир Зеленский побеждает Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. «Математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. Нужно уже думать, как с этим жить дальше», — говорится в обращении политика, которое она опубликовала в среду на странице в Facebook. Она также призвала граждан страны не ссориться друг с другом из-за политики. «Один кандидат пугает, что после выборов будет армагеддон. Второй кандидат говорит о том, что все будет зашибись. Не будет ни первого, ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля. Но отношения между людьми будут разрушены. Нам надо это прекращать. Нам надо вернуться с политической воны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни», — сказала политик.