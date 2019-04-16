  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Тина Кароль показала стройные ножки на сцене
Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
Тина Кароль показала стройные ножки на сцене

Тина Кароль показала стройные ножки на сцене (6 новостей)

«В СМИ образ Тины Кароль сравнили с героиней Миллы Йовович из фильма Пятый элемент»

Известна украинская певица Тина Кароль появилась на телевидении с красными волосами. Снимками нового образа звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Кароль позирует в черном мини-платье с геометрическим рисунком от theCOAT by Katya Silchenko. Образ звезда дополнила высокими серебристыми сапогами. Но всеобщее внимание привлекла прическа певицы. Звезда появилась с каре выше плеч, основа прически светлого цвета, а концы ровно окрашены в красный цвет.

Cмотрите фотогалерею: Тина Кароль шокировала фанов красными волосами

Некоторые поклонник пришли в шок, переспросив, не остригла ли звезда действительно свои волосы. Насколько известно, Кароль использовала парик для выступления.

Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд
Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 15 Апр 2019 в 8:07 PDT

Накануне Тина Кароль взбудоражила Сеть игривым бархатным платьем. Также сообщалось, что Тина Кароль ошеломила Сеть платьем за 340 000 грн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ФОТО К НОВОСТИ: «Тина Кароль показала стройные ножки на сцене»
Фото Челка, каре и розовые пряди: Тина Кароль изменилась до неузнаваемости
Фото Тина Кароль показала стройные ножки на сцене
Фото В парике и в мини платье: Тина Кароль поразила поклонников экстравагантным луком
Фото Тина Кароль шокировала фанов красными волосами
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  16.04.19, 12:28 Тина Кароль снова радует модными образами. В этот раз речь идет не только о модном гардеробе, но также бьюти-образе певицы. Об этом пишет Глянец. Кароль примерила стрижку боб с оригинальным окрашиванием…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.04.19, 13:02 Украинская певица Тина Кароль появилась на выступлении со своей командой в полуфинале "Голоса страны-9" в провокационном мини-платье. Фотографиями своего образа звезда поделилась в Instagram. Тина вышла…
Главком Главком  ·  16.04.19, 14:44 Еще во время второго прямого эфира шоу «Голос країни» Кароль поразила кардинальной сменой имиджа. Певица появилась в черном мини-платье, блестящих высоких сапогах и ярком двухцветном парике.…
MIGnews MIGnews  ·  16.04.19, 15:47 В СМИ образ Тины Кароль сравнили с героиней Миллы Йовович из фильма "Пятый элемент".
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Завтра всю Украину накроет дождями, в Карпатах со снегом

Завтра всю Украину накроет дождями, в Карпатах со снегом
Тина Кароль показала стройные ножки на сцене

Тина Кароль показала стройные ножки на сцене
Горящий Макрон: В Charlie Hebdo опубликовали карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери

Горящий Макрон: В Charlie Hebdo опубликовали карикатуру на пожар в…
Украина готова помочь с реставрацией собора Парижской Богоматери – Нищук

Украина готова помочь с реставрацией собора Парижской Богоматери – Нищук
Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней

Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней
Геннадий Кернес показал, каким станет каскад в саду Шевченко после реконструкции

Геннадий Кернес показал, каким станет каскад в саду Шевченко после…
Фото дня: в день премьеры &quot;Игры престолов&quot; в киевское метро пришли Белые ходоки из Вестероса

Фото дня: в день премьеры "Игры престолов" в киевское метро…
Украинцы этим летом вновь выбирают курорты Турции

Украинцы этим летом вновь выбирают курорты Турции
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
От пряников к сарделькам: как выросли цены за 5 лет

От пряников к сарделькам: как выросли цены за 5 лет
Отменили заочный арест Анатолия Шария

Отменили заочный арест Анатолия Шария
Тарута: партия &quot;Основа&quot; поддерживает идею восстановления реальных политических блоков в Раде

Тарута: партия "Основа" поддерживает идею восстановления реальных политических блоков в…
В Японии произошло извержение вулкана

В Японии произошло извержение вулкана
Кум Путина стал аутсайдером симпатий украинцев - опрос

Кум Путина стал аутсайдером симпатий украинцев - опрос
Экс-глава Полтавщины подал в суд на Порошенко

Экс-глава Полтавщины подал в суд на Порошенко
Прогноз на матчи сборной Украины на чемпионате мира

Прогноз на матчи сборной Украины на чемпионате мира
&quot;Эффективная реклама&quot;: на Amazon &quot;Собор Парижской Богоматери&quot; Гюго стал хитом продаж

"Эффективная реклама": на Amazon "Собор Парижской Богоматери" Гюго стал хитом…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.