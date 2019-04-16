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Тина Кароль показала стройные ножки на сцене (6 новостей) «В СМИ образ Тины Кароль сравнили с героиней Миллы Йовович из фильма Пятый элемент»

Известна украинская певица Тина Кароль появилась на телевидении с красными волосами. Снимками нового образа звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Кароль позирует в черном мини-платье с геометрическим рисунком от theCOAT by Katya Silchenko. Образ звезда дополнила высокими серебристыми сапогами. Но всеобщее внимание привлекла прическа певицы. Звезда появилась с каре выше плеч, основа прически светлого цвета, а концы ровно окрашены в красный цвет.

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Некоторые поклонник пришли в шок, переспросив, не остригла ли звезда действительно свои волосы. Насколько известно, Кароль использовала парик для выступления.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 15 Апр 2019 в 8:07 PDT

Накануне Тина Кароль взбудоражила Сеть игривым бархатным платьем. Также сообщалось, что Тина Кароль ошеломила Сеть платьем за 340 000 грн.

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