Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)

Тина Кароль вместе с сыном Вениамином долго находилась на самоизоляции в загородном доме. Мальчик прилетел к маме из Великобритании и более двух месяцев был с ней рядом и проводил максимум времени вместе. Теперь же Тина решила разнообразить свій досуг с 11-летним Веней и отправилась в… Капраты! Певица постоянно публикует захватывающие дух кадры в Instasories, а ее поклонники деляться ими в фан-аккаунтах украинской поп-дивы.

Так, певица предпочитает проводить досуг активно, она много ходит по гористой местности, с интересом наблюдает за жизнью, кипящей в украинских Карпатах,например, наведалась на местную домашнюю сыроварню и посмотрела, как готовят овечий сыр.

Также бесстрашная звезда вместе с сыном надела защитный шлем и отправилась кататься в открытой машине по гористой местности.Кроме того, Тина совершает долгие пешие переходы, а во время одного из них покорила Говерлу – самую высокую точку Карпат!

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Обновлено в 14:38 "Пусть ваш глаз насладится прекрасной природой Карпат. Я восхищена. Мы чувствуем ежедневно приток эмоций и радости", - говорит Кароль в ролике.