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Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)

Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео) (4 новости)

«После ослабления карантинных ограничений Тина Кароль решила отдохнуть от обыденности в Карпатах»

Тина Кароль вместе с сыном Вениамином долго находилась на самоизоляции в загородном доме. Мальчик прилетел к маме из Великобритании и более двух месяцев был с ней рядом и проводил максимум времени вместе. Теперь же Тина решила разнообразить свій досуг с 11-летним Веней и отправилась в… Капраты! Певица постоянно публикует захватывающие дух кадры в Instasories, а ее поклонники деляться ими в фан-аккаунтах украинской поп-дивы.

Так, певица предпочитает проводить досуг активно, она много ходит по гористой местности, с интересом наблюдает за жизнью, кипящей в украинских Карпатах,например, наведалась на местную домашнюю сыроварню и посмотрела, как готовят овечий сыр.

Также бесстрашная звезда вместе с сыном надела защитный шлем и отправилась кататься в открытой машине по гористой местности.Кроме того, Тина совершает долгие пешие переходы, а во время одного из них покорила Говерлу – самую высокую точку Карпат!

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Обновлено в 14:38 "Пусть ваш глаз насладится прекрасной природой Карпат. Я восхищена. Мы чувствуем ежедневно приток эмоций и радости", - говорит Кароль в ролике.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)»
Фото Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)
Фото Тина Кароль с сыном покорила самую высокую гору Украины и ошеломила захватывающими кадрами
Фото Тина Кароль с сыном покорили самую высокую гору в Украине: видео
Фото Тина Кароль с 11-летним сыном поделились захватывающим видео
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Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 09:18 После ослабления карантинных ограничений Тина Кароль решила отдохнуть от обыденности в Карпатах.
Сегодня Сегодня  ·  24.05.20, 13:06 Тина Кароль, которая недавно осчастливила поклонников откровенной фотосессией, взобралась на самую высокую гору в Украине. Во время карантина певица не только занимается спортом и музыкой, но и вместе…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.20, 14:38 Певица Тина Кароль вместе с сыном 11-летним Вениамином покорила Говерлу. Соответствующими фото и видео звезда поделилась в Insta-stories. И посоветовала украинцам посетить вместе с детьми Карпаты, чтобы…
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