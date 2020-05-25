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Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (видео)

Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (видео) (4 новости)

«Популярная певица поднялась на самую высокую гору Украины»

Украинская певица, актриса и телеведущая во время отдыха в Карпатах покорила знаменитую Говерлу. Компанию артистке составил ее 11-летний сын Вениамин. Видео из горной "экспедиции" появилось на фан-страничке Кароль в Instagram.

"Привет всем с Говерлы. Хочу всех поздравить с наступающим днем ребенка. Приходите сюда, скидывайте свой стресс от карантина и школы домашней. И пусть ваш глаз насладится прекрасной природой Карпат. Я в восторге. Мы каждый день чувствуем прилив эмоций и радости", - сказала в видеобращении 35-летняя исполнительница.

Поклонники Кароль порадовались за нее и пожелали хорошего отдыха.

"Это тяжело, но оно того стоит. Вид там потрясный", "Вдохновляют", "Отличного отдыха!", "Тина, вы молодец", " Вот это вы молодцы, одобряю любые выходы на природу, дешевле любого психолога как говорится", " Замечательное семейное событие и запомнится надолго", "Карпаты - это ВАУ!", " Говерла крутяк... Рекомендую как и Тина всем... Кстати - это не море, там ...

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Факты Факты  ·  25.05.20, 13:26 Популярная певица поднялась на самую высокую гору Украины
Facenews Facenews  ·  25.05.20, 13:34 Тина Кароль с сыном на отдыхе в КарпатахВидео из горной "экспедиции" появилось на фан-страничке Кароль в Instagram, передает FaceNews.ua."Привет всем с Говерлы. Хочу всех поздравить с наступающим днем…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.20, 14:44 Украинская певица, актриса и телеведущая во время отдыха в Карпатах покорила знаменитую Говерлу. Компанию артистке составил ее 11-летний сын Вениамин. Видео из горной "экспедиции" появилось на фан-страничке…
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