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Тина Кароль снялась без нижнего белья

Тина Кароль снялась без нижнего белья (7 новостей и 1 видео)

«Эксклюзивное интервью с KHAYAT»

Тина Кароль умеет выглядеть соблазнительно и сексуально даже в повседневном гардеробе и строгих нарядах, что говорить о пикантных образах, в которых она каждое воскресенье выходит в эфир шоу Танцы со звездами 2019! Певица еще летом кардинально сменила имидж, внезапно представ перед поклонниками на фото в белье! Но это было лишь начало – дальше последовали горячие пляжные фотосеты и откровенные образы из нового клипа на песню "Вабити". Теперь же украинская поп-дива решила покорить сеть образом соблазнительной и строгой леди-босс.

Артистка запечатлена в строгом наряде, больше похожем на распахнутый пиджак или платье с экстремальным вырезом и пуговицами на манжетах. Примечательно, что на фото без труда можно рассмотреть декольте певицы. На ее запястье красуются несколько изысканных крупных золотых браслета, а на пальцах – многочисленные кольца. Круглые изысканные серги небольшого диаметра довершили образ строгой, но сексуальной деловой леди.

Макияж с акцентом на алые губы, котрые давно стали визитной карточкой Тины. Волосы с косым пробором акуратно уложены. Никаких излишеств – все подчеркнуто элегантно, но соблазнительно одновременно!

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Обновлено в 13:20 Эксклюзивное интервью с KHAYAT

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Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  11.10.19, 13:20 Эксклюзивное интервью с KHAYAT
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