Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья (3 новости) «Известная украинская певица Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья»

Тина Кароль вернулась в Instagram после некоторого перерыва и не устает будоражить воображение поклонников - поп-дива публикует ну очень откровенные и жаркие кадры! Ранее певица уже показывала фото в расстегнутом пиджаке, а на новом снимке она запечатлена в белой мужской рубашке. Вероятно, все это кадры из новой пикантной фотосессии, которые звезда в своей излюбленной манере выкладывает по одному.

На чувственном черно-белом фото Тина позирует без нижнего белья - в одной лишь расстегнутой рубашке, при этом пикантные места артистка прикрыла руками и задумчиво смотрит в сторону, приоткрыв губы.

Откровенный образ дополняет макияж с акцентом на глаза и красиво уложенные локонами волосы.

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