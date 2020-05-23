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Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья

Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья (3 новости)

«Известная украинская певица Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья»

Тина Кароль вернулась в Instagram после некоторого перерыва и не устает будоражить воображение поклонников - поп-дива публикует ну очень откровенные и жаркие кадры! Ранее певица уже показывала фото в расстегнутом пиджаке, а на новом снимке она запечатлена в белой мужской рубашке. Вероятно, все это кадры из новой пикантной фотосессии, которые звезда в своей излюбленной манере выкладывает по одному.

На чувственном черно-белом фото Тина позирует без нижнего белья - в одной лишь расстегнутой рубашке, при этом пикантные места артистка прикрыла руками и задумчиво смотрит в сторону, приоткрыв губы.

Откровенный образ дополняет макияж с акцентом на глаза и красиво уложенные локонами волосы.

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Сегодня Сегодня  ·  23.05.20, 09:25 Тина Кароль, которая ранее заинтриговала поклонников сюрпризом, снялась в эротичной фотосессии. В своем Instagram тренер "Голосу країни" опубликовала пикантные фото, на которых позирует в одной лишь рубашке.…
MIGnews MIGnews  ·  23.05.20, 12:47 Известная украинская певица Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии без белья.
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