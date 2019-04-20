  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье
Общество
Голос.UA Голос.UA ·
· Фотография · Нижнее белье
Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье

Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье (3 новости)

«Певица и тренер проекта «Голос країни-9» Тина Кароль, которую изобразили соблазнительным зайчиком на оригинальной картине,... Сообщение Тина Кароль восхитила поклонников…»

Украинская певица Тина Кароль сегодня примерила нежный и романтический образ без белья. На странице в Instagram Тина поделилась фото, на котором предстала в желтом топе на молнии с глубоким декольте и свободных штанах с высокой посадкой нежного оттенка. Фолловеры активно начали писать комментарии под новыми фото артистки. «Ну, Тина, ты нас убиваешь», «Люблю, зайчик», «Ты гениальна и прекрасна», «Как сказал бы один очень привлекательный молодой человек: «Горячо!», «Просто обожаю, Ты самая лучшая», «Сводишь с ума! Перестань», «Вау», «Ну, Тина, ты нас убиваешь», «Люблю зайчик», «Ти, а ты гениальна и прекрасна», «Маленькая, беззащитная, но сильная девочка, от которой все без ума», «Как бы сказал один очень привлекательный молодой человек: «горячо», «Как солнышко», «Прям девочка-девочка», «Сама нежность», «Кенгуруш», — написали в комментариях Тины Кароль. Ранее сообщалось, что Кароль надела вызывающий топ с гепардом от украинского дизайнера.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Хвиля Хвиля  ·  20.04.19, 17:31 Певица и тренер проекта «Голос країни-9» Тина Кароль, которую изобразили соблазнительным зайчиком на оригинальной картине,... Сообщение Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье…
РБК Украина РБК Украина  ·  20.04.19, 20:00 Тина Кароль в очередной раз восхитила сеть ярким нарядом. Новый пост украинская исполнительница, судья проекта "Голос" опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.Исполнительница предстала в желтом…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье

Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье
Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии

Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о…
Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ

Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ
Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию

Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию
Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс – МВД

Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс –…
Будь в курсе: две станции метро в центре закрыты на вход и выход

Будь в курсе: две станции метро в центре закрыты на…
Будьте в теме: Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой

Будьте в теме: Супрун рассказала, как побороть страх перед публикой
Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына

Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Объявили лауреатов национальной кинопремии &quot;Золота дзиґа&quot;

Объявили лауреатов национальной кинопремии "Золота дзиґа"
Единственный в мире! Роналду установил уникальный рекорд в истории футбола

Единственный в мире! Роналду установил уникальный рекорд в истории футбола
&quot;Ювентус&quot; в рекордный раз стал чемпионом Италии

"Ювентус" в рекордный раз стал чемпионом Италии
Раненого в Каменском Евгения Найду госпитализировали

Раненого в Каменском Евгения Найду госпитализировали
В суде объяснили причину задержки рассмотрения иска против Зеленского

В суде объяснили причину задержки рассмотрения иска против Зеленского
В &quot;ДНР&quot; заявили об обстреле российских пропагандистов под Донецком

В "ДНР" заявили об обстреле российских пропагандистов под Донецком
Нацкорпус требует наказать Порошенко за борды с Путиным

Нацкорпус требует наказать Порошенко за борды с Путиным
Роналду с Ювентусом стал чемпионом Италии

Роналду с Ювентусом стал чемпионом Италии
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.