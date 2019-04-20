Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье

Украинская певица Тина Кароль сегодня примерила нежный и романтический образ без белья. На странице в Instagram Тина поделилась фото, на котором предстала в желтом топе на молнии с глубоким декольте и свободных штанах с высокой посадкой нежного оттенка. Фолловеры активно начали писать комментарии под новыми фото артистки. «Ну, Тина, ты нас убиваешь», «Люблю, зайчик», «Ты гениальна и прекрасна», «Как сказал бы один очень привлекательный молодой человек: «Горячо!», «Просто обожаю, Ты самая лучшая», «Сводишь с ума! Перестань», «Вау», «Ну, Тина, ты нас убиваешь», «Люблю зайчик», «Ти, а ты гениальна и прекрасна», «Маленькая, беззащитная, но сильная девочка, от которой все без ума», «Как бы сказал один очень привлекательный молодой человек: «горячо», «Как солнышко», «Прям девочка-девочка», «Сама нежность», «Кенгуруш», — написали в комментариях Тины Кароль. Ранее сообщалось, что Кароль надела вызывающий топ с гепардом от украинского дизайнера.