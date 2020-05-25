"Точка Ноль": вышел первый фильм ветеранского сериала о войне на Донбассе (3 новости и 1 видео) «В Украине вышла первая серия ветеранского сериала о войне на Донбассе Точка Ноль. Премьера состоялась в воскресенье, 24 мая, на…»

В Украине вышла первая серия ветеранского сериала о укаинсько-российскую войну "Точка Ноль".

15-минутное видео публиковали в спецально созданном профиле на YouTube.

Сериал "Точка Ноль" это реальные истории, произошедшие во время войны в Донбассе. Проект создали украинские военные, они же стали исполнителями главных ролей. Кроме того, практически все, кто участвовал в создании сериала - продюсеры, режиссеры и операторы - участники боевых действий.

Первая серия имеет название "Холодец". Это история, рассказанная Сергеем Лещенко, известным также как "Сайгон". Автором популярных книг "Грязь" и "Юпак".

"Украина, Донбасс, 2015 год. Молодой и неопытный военный журналист приезжает на передовую. Он полон юношеского задора и желания общаться. Но война встречает его так же, как делает это со всеми. Неожиданно, резко и жестко. Прямо из автомобиля, на котором он приехал, журналист попадает в самую гущу событий ", - говорится в тексте, сопровождающем видео.

Сериал снимали на территории 169-го учебного центра "Десна".

Из-за пандемии отложили премьеру исторической драмы "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Работа над фильмом приостановилась. Должен стать одной из самых дорогих украинских лент. Ожидаемый финальный бюджет составляет около 100 млн грн.