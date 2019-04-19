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Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына (5 новостей) «Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов недавно стали стали родителями»

Несколько месяцев назад звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов впервые стали родителями.

Счастливые родители стараются не показывать лицо своего первенца. Обходятся съемками детской комнаты. Все это время зрители могли видеть только кроватку, в которой звезды исполняли колыбельные песни, пишет unian.

Однако телеведущая решила показать редкий снимок малыша. В кадре массажистка выполняет процедуру ребенку. Новорожденного почти не видно, однако огромный портрет семьи за спиной рассекретил лицо маленького Михаила.