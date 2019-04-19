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Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына

Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына (5 новостей)

«Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов недавно стали стали родителями»

Несколько месяцев назад звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов впервые стали родителями.

Счастливые родители стараются не показывать лицо своего первенца. Обходятся съемками детской комнаты. Все это время зрители могли видеть только кроватку, в которой звезды исполняли колыбельные песни, пишет unian.

Однако телеведущая решила показать редкий снимок малыша. В кадре массажистка выполняет процедуру ребенку. Новорожденного почти не видно, однако огромный портрет семьи за спиной рассекретил лицо маленького Михаила.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына»
Фото Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Фото Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Фото Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына
Фото Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  19.04.19, 08:50 Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой.
Телеграф Телеграф  ·  19.04.19, 09:18 Всего несколько месяцев назад звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов впервые стали родителями.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.04.19, 09:38 Украинская телеведущая, ставшая женой российского певца Влада Топалова, впервые показала лицо первенца. Снимок появился в Stories Instagram. Пара недавно стала родителями, но они еще не показывали ребенка…
Подробности Подробности  ·  19.04.19, 10:40 Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов недавно стали стали родителями
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Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына

Тодоренко и Топалов впервые показали лицо сына
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