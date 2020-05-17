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Только по записи и со щитком на лице: как должны работать стоматологи во время карантина, инфографика (3 новости) «В Украине возобновили работу стоматологических клиник»

Министерство здравоохранения обнародовало новые требования к работе стоматологов во время карантина.

Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме. Но, чтобы лечение было безопасным и минимизировать риски заражения коронавирусом Минздрав составил перечень требований для работы стоматологов. Правила опубликовала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Посещать стоматологию во время карантина можно в таком порядке:

Только по предварительной записи и без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей).

Нельзя ожидать приема в помещении клиники.

Какие условия должны выполнить стоматологические клиники:

Стоматологические клиники должны обеспечить посетителей антисептическими средствами, а работникам перед началом работы измерять температуру.

Работники стоматологии также должны иметь средства защиты: респираторы без клапанов, герметичные очки, щитки для лица и шапочки.

Записывать пациентов разрешено с интервалом не менее 15 минут.

Пациенты во время приема должны находиться в изолированном стоматологическом кабинете, после каждого пациента следует обязательно провести уборку.

Интересно, что по рекомендациям Минздрава, с кабинета должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.

Правила работы стоматологии во время карантина / Инфографика Минздрава

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