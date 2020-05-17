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Только по записи и со щитком на лице: как должны работать стоматологи во время карантина, инфографика

Только по записи и со щитком на лице: как должны работать стоматологи во время карантина, инфографика (3 новости)

«В Украине возобновили работу стоматологических клиник»

Министерство здравоохранения обнародовало новые требования к работе стоматологов во время карантина.

Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме. Но, чтобы лечение было безопасным и минимизировать риски заражения коронавирусом Минздрав составил перечень требований для работы стоматологов. Правила опубликовала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Посещать стоматологию во время карантина можно в таком порядке:

  • Только по предварительной записи и без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей).

  • Нельзя ожидать приема в помещении клиники.

    • Какие условия должны выполнить стоматологические клиники:

    Стоматологические клиники должны обеспечить посетителей антисептическими средствами, а работникам перед началом работы измерять температуру.

    Работники стоматологии также должны иметь средства защиты: респираторы без клапанов, герметичные очки, щитки для лица и шапочки.

  • Записывать пациентов разрешено с интервалом не менее 15 минут.

  • Пациенты во время приема должны находиться в изолированном стоматологическом кабинете, после каждого пациента следует обязательно провести уборку.

    • Интересно, что по рекомендациям Минздрава, с кабинета должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.

    Правила работы стоматологии во время карантина / Инфографика Минздрава

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    Апостроф Апостроф  ·  17.05.20, 15:30 В рамках ослабления карантинных ограничений в Украине в обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Однако дантисты будут работать, соблюдая определенные правила.
    Обозреватель Обозреватель  ·  17.05.20, 16:29 В Украине возобновили работу стоматологических клиник
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