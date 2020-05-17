Только по записи и со щитком на лице: как должны работать стоматологи во время карантина, инфографика

Министерство здравоохранения обнародовало новые требования к работе стоматологов во время карантина.
Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме. Но, чтобы лечение было безопасным и минимизировать риски заражения коронавирусом Минздрав составил перечень требований для работы стоматологов. Правила опубликовала пресс-служба Минздрава в Facebook.
Посещать стоматологию во время карантина можно в таком порядке:
Какие условия должны выполнить стоматологические клиники:
Стоматологические клиники должны обеспечить посетителей антисептическими средствами, а работникам перед началом работы измерять температуру.
Работники стоматологии также должны иметь средства защиты: респираторы без клапанов, герметичные очки, щитки для лица и шапочки.
Интересно, что по рекомендациям Минздрава, с кабинета должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.
Правила работы стоматологии во время карантина / Инфографика Минздрава
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