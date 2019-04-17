В новом видео «Доберман» певица трогательно призналась в любви своему мужу

Обновлено в 11:38 "Песня "Доберман" полностью про Арсена. Он энергичный, любящий, охранник семейства", - призналась артистка.

Обновлено в 14:09 Украинская певица Тоня Матвиенко на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Доберман". Слова и музыку написала Alyosha. Саунд-продюсер трека – Вадим Лисица. Композицию Матвиенко посвятила своему мужу и коллеге Арсену Мирзояну. "Песня "Доберман" – полностью об Арсене. Он энергичный, любящий, охранник семейства", – рассказала певица. Супруг исполнительницы принял участие в клипе, который снимали в Нью-Йорке. Ролик пара сняла сама на обычный смартфон. "Идея снять клип пришла спонтанно, еще с вечера, когда мы с Арсеном планировали свой следующий день в Нью-Йорке", – призналась она.