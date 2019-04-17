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Тоня Матвиенко посвятила своему мужу новый клип на песню "Доберман" (видео)

Тоня Матвиенко посвятила своему мужу новый клип на песню "Доберман" (видео) (7 новостей и 1 видео)

«Встречайте стильную новинку на ХОЧУ!»

В новом видео «Доберман» певица трогательно призналась в любви своему мужу

Обновлено в 11:38 "Песня "Доберман" полностью про Арсена. Он энергичный, любящий, охранник семейства", - призналась артистка.

Обновлено в 14:09 Украинская певица Тоня Матвиенко на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Доберман". Слова и музыку написала Alyosha. Саунд-продюсер трека – Вадим Лисица. Композицию Матвиенко посвятила своему мужу и коллеге Арсену Мирзояну. "Песня "Доберман" – полностью об Арсене. Он энергичный, любящий, охранник семейства", – рассказала певица. Супруг исполнительницы принял участие в клипе, который снимали в Нью-Йорке. Ролик пара сняла сама на обычный смартфон. "Идея снять клип пришла спонтанно, еще с вечера, когда мы с Арсеном планировали свой следующий день в Нью-Йорке", – призналась она.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  17.04.19, 10:30 Встречайте стильную новинку на ХОЧУ!
РБК Украина РБК Украина  ·  17.04.19, 10:59 Тоня Матвиенко презентовала новую песню "Доберман". Слова и музыку написала популярная певица Alyosha, которая и проводила студийные сессии вместе с Матвиенко. Саунд-продюсером трека выступил Вадим Лисица,…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.04.19, 11:16 Съемки видеоработы проходили в Нью-Йорке.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.04.19, 11:16 Съемки видеоработы проходили в Нью-Йорке.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  17.04.19, 11:38 Украинская певица Тоня Матвиенко представила клип на композицию "Доберман", которую посвятила своему мужу Арсену Мирзояну. "Песня "Доберман" полностью про Арсена. Он энергичный, любящий, охранник семейства",…
Гордон Гордон  ·  17.04.19, 14:09 Украинская певица Тоня Матвиенко на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Доберман". Слова и музыку написала Alyosha. Саунд-продюсер трека – Вадим Лисица. Композицию Матвиенко посвятила…
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