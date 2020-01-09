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Топ-менеджеры начали требовать отмены национализации Приватбанка (2 новости) «Бывший топменеджер Приватбанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализации. Производство по иску бывшего председателя правления Фонда гарантирования вкладов, Минфина…»

Три года назад они уже подавали в суд.