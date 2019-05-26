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Торонто впервые в истории вышел в финал НБА

Торонто впервые в истории вышел в финал НБА (3 новости)

««Торонто» одержал четвёртую победу кряду над «Милуоки» и вышел в финал НБА»

Торонто Рэпторс обыграл Милуоки Бакс в шестом матче финальной серии Восточной конференции. Таким образом, канадский клуб одержал победу в серии (4:2) и впервые в истории вышел в финал НБА.

В главном финале Торонто сразится с Голден Стэйт Уорриорз.

Торонто – Милуоки 100:94

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Торонто: Леонард (27 + 17 подборов + 7 передач, Сиакам (18), Лоури (17 + 8 передач), Газоль (6), Грин (0) - старт; Пауэлл (9), Ибака (9), ВанВлит (14)

Милуоки: Адетокумбо (21 + 11 подборов), Лопес (18 + 9 подборов + 4 блокшотов), Миддлтон (14), Брогдон (10), Бледсоу (8 + 7 передач) - старт; Ильясова (13), Хилл (10)

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  26.05.19, 09:02 «Торонто» одержал четвёртую победу кряду над «Милуоки» и вышел в финал НБА.
Униан Униан  ·  26.05.19, 09:29 "Торонто" был сильнее "Милуоки" в шестом матче Восточной конференции плей-офф НБА.
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