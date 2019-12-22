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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 23:04
Тоттенхэм – Челси. Как Виллиан дубль оформил после карате от голкипера

Тоттенхэм – Челси. Как Виллиан дубль оформил после карате от голкипера (7 новостей)

«Болельщики изображали обезьян»

В Лондоне "Тоттенхэм" и "Челси" играли матч чемпионата Англии.

"Аристократы" выглядели интереснее в атаке и заслужено быстро вышли вперед – Виллиан быстро разыграл угловой, сместился в штрафную соперника и пробил под штангу. А под конец тайма вратарь "шпор" Аррисабалага влетел в Алонсо и судья поставил пенальти в ворота "Тоттенхэма", который уверено реализовал Виллиан. Во втором тайме рефери удалил Сон Хын Мина за отмашку ногой от соперника. А в меньшинстве "Тоттенхэм" ничего не смог поделать.

22 декабря, 18:30Лондон, "Тоттенхэм Стадиум"Чемпионат Англии, 18-й тур"Тоттенхэм" – "Челси" 0:2Гол: Виллиан, 12, 45+3 (пен)"Тоттенхэм": Гассанига — Фертонген, Алдервейрелд, Санчес, Орье — Дайер, Сиссоко, Алли — Сон, Кейн, Лукас (Ндомбеле, 74)"Челси": Аррисабалага — Алонсо, Томори, Рудигер, Зума, Аспиликуэта (Джеймс, 80) — Канте, Ковачич (Жоржиньо, 68), Маунт — Абрахам (Батшуаи, 80), Виллиан.Удаление: Сон, 62

Финальный свисток! Аристократы сегодня были хороши.

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90 мин. Батшуаи принял мяч на линии штрафной, пробил и мяч полетел рядом со штангой.

80 мин. Батшуаи и Джеймс поменяли Аспиликуету и Абрахама.

78 мин. Рюдигер грубо сыграл - желтая карточка.

74 мин. Ндомбеле вышел вместо Лукаса.

68 мин. Ковачича поменял в игре Жоржиньо.

62 мин. Сон отмахнулся ногой, задев Канте – красная карточка после просмотра VAR.

58 мин. Сиссоко грубо сыграл у своей штрафной – желтая карточка.

56 мин. Алонсо пробил с линии штрафной, Гассанига отбил, а Абрахам добил мяч в ворота. Но гол отмене из-за оффсайда.

Перерыв

45+3 мин. ГОЛ!!! ВИЛЛИАН!!! Точен бразилец с точки!

45 мин. Гассанига влетел в Алонсо и сбил его. Судья посмотрел повтор, после чего поставил пенальти и наградил голкипера горчичником!

41 мин. Алли влетел в Ковачича в центре поля, игроки начали толкаться, за что оба получили по желтой карточке.

31 мин. Зума грубо сыграл в центре поля - желтая карточка.

29 мин. Кейн отлично просрелил справа, а Сон замыкал, но по воротам не попал.

24 мин. Абрахам отлично получил мяч в штрафной соперника, но пробить точно ему не дали.

12 мин. ГОЛ!!! ВИЛЛИАН!!! Бразилец разыграл мяч с партнером после углового, сместился в штрафную и мощно пробил!

7 мин. Маунт неплохо подавал в штрафную справа и Абрахам подставил голову под мяч, но пробить точно не смог.

Начали!

Добрый вечер, друзья. Мы начинаем наш футбольный вечер

Перед началом матча два представителя английской столицы расположились на верхушке турнирной таблицы. "Челси" идет на четвертом месте с отставанием в 9 очков от "Манчестер Сити". "Тоттенхэм" занимает седьмую позицию, но до "аристократов" всего 3 балла. "Шпоры" в прошлом туре играли на выезде против "Вулверхэмптона" и смогли победить "волков". "Челси" сыграл менее удачно – уступил "Борнмуту" дома.

Но главным событи

Обновлено в 22:35 "Челси" на выезде одолел "Тоттенхэм" в сегодняшнем матче 18-го тура АПЛэм" - "Челси" 0:2, 22.12.2019. Отчет о матче

Обновлено в 23:04 Болельщики изображали обезьян.

ФОТО К НОВОСТИ: «Тоттенхэм – Челси. Как Виллиан дубль оформил после карате от голкипера»
Фото Тоттенхэм – Челси. Как Виллиан дубль оформил после карате от голкипера
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  22.12.19, 18:15 "Тоттенхэм" принимает "Челси" в рамках чемпионата Англии. Онлайн-трансляция матча в воскресенье, 22 декабря – на сайте Спорт24. Особой пикантности этому матчу добавляет тот факт, что в гости к "Тоттенхэму"…
Sport.ua Sport.ua  ·  22.12.19, 20:12 Смотрите видеообзор матча 18-го тура Английской Премьер-лиги
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  22.12.19, 20:29 Дубль Виллиана позволил «аристократам» закрепиться в топ-4
Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 20:42 Дубль экс-игрока Шахтера принес победу команде Фрэнка Лэмпарда.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Terrikon Terrikon  ·  22.12.19, 22:35 "Челси" на выезде одолел "Тоттенхэм" в сегодняшнем матче 18-го тура АПЛэм" - "Челси" 0:2, 22.12.2019. Отчет о матче
Униан Униан  ·  22.12.19, 23:04 Болельщики изображали обезьян.
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