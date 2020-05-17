Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від «русского мира» на українській землі (4 новости) «Вічна пам’ять усім жертвам репресій..»

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко нагадав про трагічні подій в історії України, які мали місце за часів сталінських репресій у Биківні.

Мільярди вір зариті у чорнозем,Мільярди щасть розвіяні у прах.Душа горить. Палає лютий розум.І ненависть регоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,Коли б усі убиті ожили,То небо, від прокльонів посіріле,Напевне б, репнуло від сорому й хули.

"Василь Симоненко написав цей вірш після потрясіння, яке він пережив на місці поховань жертв сталінських репресій у Биківні. Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок до 100 тис. закатованих українців. Кожного разу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров'ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, – жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочну", – написав політик на Facebook.

І продовжив: "Спеціальні потреби...

Обновлено в 12:17 Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" на нашей украинской земле.