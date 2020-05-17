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5 канал 5 канал · · Обновлено в 12:17
Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від «русского мира» на українській землі

Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від «русского мира» на українській землі (4 новости)

«Вічна пам’ять усім жертвам репресій..»

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко нагадав про трагічні подій в історії України, які мали місце за часів сталінських репресій у Биківні.

Мільярди вір зариті у чорнозем,Мільярди щасть розвіяні у прах.Душа горить. Палає лютий розум.І ненависть регоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,Коли б усі убиті ожили,То небо, від прокльонів посіріле,Напевне б, репнуло від сорому й хули.

"Василь Симоненко написав цей вірш після потрясіння, яке він пережив на місці поховань жертв сталінських репресій у Биківні. Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок до 100 тис. закатованих українців. Кожного разу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров'ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, – жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочну", – написав політик на Facebook.

І продовжив: "Спеціальні потреби...

Обновлено в 12:17 Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" на нашей украинской земле.

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Прямий Прямий  ·  17.05.20, 10:20 Мільярди вір зариті у чорнозем, Мільярди щасть розвіяні у прах. Душа горить. Палає лютий розум. І ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, Коли б усі убиті ожили, То небо, від прокльонів…
Главком Главком  ·  17.05.20, 11:59 Вічна пам’ять усім жертвам репресій...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 12:17 Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" на нашей украинской земле.
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