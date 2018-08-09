Трагедия в Кемерово: обвиняемый пожарный пытался покончить с собой

Об этом сообщила его жена Татьяна Бурсина, передает Depo.ua со ссылкой на " Про ". Во вторник, 7 августа, Бурсина доставили в больницу. "Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки", - сказала Татьяна Бурсина. По ее мнению, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей. Тем временем "ТАСС", ссылаясь на анонимный источник в медицинских кругах, пишет, что Бурсин пытался покончить с собой из-за нервного срыва. В управлении Следственного комитета по Кемеровской области пока не комментировали причины госпитализации пожарного. Адвокат обвиняемого Ольга Куприянова сказала, что Бурсина отвезли в больницу для проведения медицинских экспертиз, назначенных следствием. Она отказалась комментировать "слухи" о его попытке самоубийства. А впоследствии бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов сообщил в суде, что после попытки суицида Андрей Бурсин попал в областную психиатрическую больницу.