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Трагедия в Кемерово: обвиняемый пожарный пытался покончить с собой

Трагедия в Кемерово: обвиняемый пожарный пытался покончить с собой (5 новостей)

«У задержанного пожарного Андрея Бурсина произошел нервный срыв»

Об этом сообщила его жена Татьяна Бурсина, передает Depo.ua со ссылкой на " Про ". Во вторник, 7 августа, Бурсина доставили в больницу. "Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки", - сказала Татьяна Бурсина. По ее мнению, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей. Тем временем "ТАСС", ссылаясь на анонимный источник в медицинских кругах, пишет, что Бурсин пытался покончить с собой из-за нервного срыва. В управлении Следственного комитета по Кемеровской области пока не комментировали причины госпитализации пожарного. Адвокат обвиняемого Ольга Куприянова сказала, что Бурсина отвезли в больницу для проведения медицинских экспертиз, назначенных следствием. Она отказалась комментировать "слухи" о его попытке самоубийства. А впоследствии бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов сообщил в суде, что после попытки суицида Андрей Бурсин попал в областную психиатрическую больницу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.08.18, 08:23 У задержанного пожарного Андрея Бурсина произошел нервный срыв.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.08.18, 09:07 Начальник службы пожаротушения в Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиненный в России в халатности при тушении смертельного пожара в торговом центре "Зимняя вишня", пытался совершить самоубийство. Об…
Униан Униан  ·  09.08.18, 09:31 По мнению жены пожарного, поводом для попытки суицида могло послужить давление со стороны следствия и отказ в свидании.
Факты Факты  ·  09.08.18, 09:35 Бурсину вменяют о плохую организацию эвакуации людей из ТРЦ «Зимняя вишня»
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