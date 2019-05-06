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УНН УНН · · Обновлено в 08:48
· Авиакомпания · Салон
Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)

Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео) (7 новостей и 1 видео)

«По его словам, в самолет действительно ударила молния: Яркая вспышка, хлопок»

Самолет Superjet 100 авиакомпании “Аэрофлот” совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03 по московскому времени (на данный момент совпадает с киевским — ред.). В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку.

Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов.

Следственный комитет официально сообщил, что погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Всего на борту самолета находились 78 человек. В Минздраве РФ говорят о 38 выживших, в СК — о 37. Официальный представитель “Аэрофлота” сообщил, что эвакуация заняла 55 секунд — меньше, чем положено по нормативам. В то же время, “Коммерсант FM” со ссылкой на источники сообщает, что множество пассажиров “тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь”.

Видео из салона лайнера во время аварийной посадки:

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Причина пожара на борту пока неясна. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источники сообщают, что пожар начался уже на земле, при неудачной посадке — самолет совершил посадку с первого раза, но на середину полосы, после чего ударился носом о полосу и загорелся. Предполагается, что элементы стойки шасси могли попасть в двигатель. “Аэрофлот” в официальном заявлении подтвердил информацию о возгорании двигателя после посадки. По данным источника одного из СМИ, первоначальное решение о возврате в аэропорт командир экипажа принял из-за потери радиосвязи: какое-то время экипаж общался с диспетчером по резервному каналу, но позже отказал и он.

Обновлено в 08:37 В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку

Обновлено в 08:48 Программа "Время" на Первом канале сейчас начинает с... переговоров Лаврова по Венесуэле.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)»
Фото Трагедия в Шереметьево: восстановлена хронология авиакатастрофы (видео)
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Подробности Подробности  ·  06.05.19, 08:37 В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку
РБК Украина РБК Украина  ·  06.05.19, 08:48 Пожар в самолете в московском аэропорту Шереметьево стал самой обсуждаемой темой воскресенья, 5 мая, для всех мировых СМИ. Однако главный телеканал Кремля  "Первый канал" в программе "Время" в 21:00 (спустя…
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