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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 14:52
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"Трамп бросил динамит в ящик с порохом" — Байден раскритиковал атаку аэропорта в Багдаде

"Трамп бросил динамит в ящик с порохом" — Байден раскритиковал атаку аэропорта в Багдаде (8 новостей)

«В Иране обещают отомстить за смерть генерала»

Огромным шагом к эскалации в опасном регионе назвал убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани бывший вице-президент США Джозеф Байден. Об этом потенциальный соперник президента США Дональда Трампа на выборах написал в Twitter.

"Президент Трамп просто бросил динамит в бочку с порохом", - заявил Байден.

По словам Байдена, администрация Трампа заявила, что целью акции было предотвращение будущих атак со стороны Ирана, но такие действия, напротив, будут иметь противоположный эффект.

Трамп, по мнению Байдена, должен объяснить теперь американцам, как он собирается обеспечивать безопасность американских войск, персонала посольств, и просто людей как в США, так и за рубежом, поскольку ответ Ирана, безусловно, последует.

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Байден предупредил, что США находятся на грани большого конфликта на Ближнем востоке.

Также Байден отметил, что Сулеймани заслуживал предстать перед правосудием за преступления против американских военных и тысяч жителей региона.

31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде.

Вашингтон обвинил в атаке на посольство Иран и отправил в регион дополнительные войска.

Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

В Иране пообещали отомстить США.

Обновлено в 14:39 Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал военную операцию Пентагона, в результате которой был ликвидирован иранский генерал Кассем Сулеймани.

Обновлено в 14:52 В Иране обещают отомстить за смерть генерала

ФОТО К НОВОСТИ: «"Трамп бросил динамит в ящик с порохом" — Байден раскритиковал атаку аэропорта в Багдаде»
Фото "Кинул динамит в пороховой ящик": Байден распек Трампа за генерала Сулеймани
Фото "Кинул динамит в пороховой ящик": Байден распек Трампа за убийство Сулеймани
Фото Бросил динамит в ящик с порохом: Байден раскритиковал убийство иранского генерала
Фото «Просто бросил динамит в бочку с порохом», — реакция Байдена на убийство иранского генерала
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Главред Главред  ·  03.01.20, 12:59 Экс-вице-президент США Джозеф Байден подверг жесткой критике военную спецоперацию Пентагона (Министерства обороны) во время которой в иракской столице, городе Багдад, был ликвидирован высокопоставленный...
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.01.20, 13:48 Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал операцию Пентагона, во время которой в Багдаде убили иранского генерала Кассема Сулеймани. По словам Байдена, президент Дональд Трамп "просто бросил…
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