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"Трамп бросил динамит в ящик с порохом" — Байден раскритиковал атаку аэропорта в Багдаде (8 новостей) «В Иране обещают отомстить за смерть генерала»

Огромным шагом к эскалации в опасном регионе назвал убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани бывший вице-президент США Джозеф Байден. Об этом потенциальный соперник президента США Дональда Трампа на выборах написал в Twitter.

"Президент Трамп просто бросил динамит в бочку с порохом", - заявил Байден.

По словам Байдена, администрация Трампа заявила, что целью акции было предотвращение будущих атак со стороны Ирана, но такие действия, напротив, будут иметь противоположный эффект.

Трамп, по мнению Байдена, должен объяснить теперь американцам, как он собирается обеспечивать безопасность американских войск, персонала посольств, и просто людей как в США, так и за рубежом, поскольку ответ Ирана, безусловно, последует.

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Байден предупредил, что США находятся на грани большого конфликта на Ближнем востоке.

Также Байден отметил, что Сулеймани заслуживал предстать перед правосудием за преступления против американских военных и тысяч жителей региона.

31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде.

Вашингтон обвинил в атаке на посольство Иран и отправил в регион дополнительные войска.

Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

В Иране пообещали отомстить США.

Обновлено в 14:39 Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал военную операцию Пентагона, в результате которой был ликвидирован иранский генерал Кассем Сулеймани.

Обновлено в 14:52 В Иране обещают отомстить за смерть генерала