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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 21:05
· США · Федеральное бюро расследований · Директор
Трамп: Экс-директор ФБР поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США

Трамп: Экс-директор ФБР поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США (6 новостей)

«Президент США выразил уверенность, что немало представителей американского истеблишмента заинтересованы в его смещении с должности»

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей США.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.

"Джеймс Коми, вероятно, поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США за один день. Его выступление в пятницу было совсем не правдивым. Все, что происходит - заговор и обман, который скрывают люди, готовые на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их удалось обнаружить!", - написал Трамп.

В минувшую пятницу члены комитетов палаты представителей США по вопросам судопроизводства и надзора провели закрытое заседание, в ходе которого задали вопрос бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Вероятно, речь шла и о досье Дональда Трампа. В свою очередь, Трамп после этого призвал обязать Коми дать показания в конгрессе США под присягой.

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В мае прошлого года Трамп уволил Коми с должности директора ФБР якобы за неэффективное управление ведомством.

К слову, Коми расследовал возможное вмешательство РФ в американские выборы и связь участников предвыборной кампании Трампа с Москвой.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми утверждает, что президент Дональд Трамп требовал от него "личной" преданности. "Это очень обеспокоило меня, учитывая традиционно независимый статус ФБР в структуре исполнительной власти", - говорится в заявлении Коми.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в случае преследования в США Коми может рассчитывать на политическое убежище в России.

Обновлено в 19:04 Об этом сообщаетса на странице Трампа в Twitter

Обновлено в 21:05 Президент США выразил уверенность, что немало представителей американского истеблишмента заинтересованы в его смещении с должности.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп: Экс-директор ФБР поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США»
Фото Трамп: Экс-директор ФБР поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США
Фото Трамп обвинил экс-главу ФБР Коми во лжи конгрессу США
Фото Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми во лжи конгрессу США
Фото Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми во лжи конгрессу США
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.12.18, 16:27 Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей США.
Новое Время Новое Время  ·  09.12.18, 16:54 Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми во лжи на закрытом выступлении перед комитетом палаты представителей США.
РБК Украина РБК Украина  ·  09.12.18, 17:56 Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.12.18, 21:05 Президент США выразил уверенность, что немало представителей американского истеблишмента заинтересованы в его смещении с должности.
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