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Мир
Гордон Гордон · · Обновлено в 07:06
· США · Иран
Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев

Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев (6 новостей)

«Он готов ответить на угрозы после убийства Сулеймани»

Количество объектов в Иране, которые США выбрали для удара в ответ на возможную агрессию Терегана, равно числу захваченных Ираном американских заложников, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. 4 января американский президент Дональд Трамп заявил в Twitter, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Терегеран атакует США.

"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран ударит по американцам или имуществу американцев, мы выбрали в качестве цели 52 иранских объекта", написал он.

Трамп не уточнил, о каких целях идет речь, но сообщил, что некоторые из них "являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры". Число объектов, по которым США готовы быть "быстро и сильно", равно количеству американских заложников, захваченных Ираном "много лет назад", добавил американский лидер.

"США более не хотят каких-либо угроз", написал Трамп.

США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие
США совершили новый авиаудар в Ираке, есть погибшие

Власти Ирана "очень смело говорят" о нанесении удара по американским объектам в качестве мести Вашингтону за то, что США "избавили мир от их террористического лидера" командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, добавил американский президент.

Сулеймани, который погиб в результате ракетного удара американских военных по международному аэропорту в Багдаде 3 января, причастен к организации атаки на посольство США в Ираке, считает Трамп.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Обновлено в 04:03 Дональд Трамп пообещал "очень быстро и очень сильно" ответить Тегерану.

Обновлено в 07:06 Он готов ответить на угрозы после убийства Сулеймани

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев»
Фото Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев
Фото Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране в случае атаки Тегерана
Фото Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам
Фото "Очень быстро и сильно!" Трамп пригрозил Ирану ударить по 52 объектам
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UAinfo UAinfo  ·  05.01.20, 01:07 Иранский генерал Кассем Сулеймани, смертельно опасный противник, обвиняемый в гибели сотен американских солдат на Ближнем Востоке, был головной болью для США более двух десятилетий.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.01.20, 01:45 Президент США Дональд Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.01.20, 03:06 Президент США посоветовал Тегерану отказаться от планов мести за ликвидацию генерала Сулеймани.
Телеграф Телеграф  ·  05.01.20, 04:03 Дональд Трамп пообещал "очень быстро и очень сильно" ответить Тегерану.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  05.01.20, 07:06 Он готов ответить на угрозы после убийства Сулеймани
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