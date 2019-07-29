  1. Главная
  2. Новости
  3. Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ ·
· США · Военные · Выборы · Афганистан · Госсекретарь США · Американские военные
Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года

Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года (3 новости)

«Президент США Дональд Трамп хочет начать сокращать число американского военного контингента в Афганистане до президентских выборов 2020 года, заявил в…»

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американских военных из Афганистана до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает Deutsche Welle. 

По его словам, Трамп отднозначно указал на необходимость "прекратить бесконечную войну" и начать вывод войск.

Военнослужащие США находятся в Афганистане с октября 2001 года. Сейчас там дислоцированы около 14 тысяч американских солдат и офицеров.

Задержание танкера РФ: Посольство США положительно отреагировало на
Задержание танкера РФ: Посольство США положительно отреагировало на "хороший…

Вашингтон с июля 2018 года ведет прямые переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения Талибан об установлении мира в Афганистане. Основные темы обсуждений - вывод иностранных военных и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок. Стороны достигли прогресса в переговорах, подчеркнул Помпео.

25 июля сообщалось, что талибы смогут проголосовать на выборах президента Афганистана, которые состоятся 28 сентября, но при одном условии: если все-таки пойдут на прямые переговоры с правительством. Талибы по состоянию на середину 2019 года де-факто контролируют от трети до половины территории Афганистана.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.07.19, 19:24 Президент США Дональд Трамп хочет начать сокращать число американского военного контингента в Афганистане до президентских выборов 2020 года, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лунин попал в заявку &quot;Реала&quot; на товарищеский турнир

Лунин попал в заявку "Реала" на товарищеский турнир
Нашли амфору земледельцев, которой 5 тыс. лет

Нашли амфору земледельцев, которой 5 тыс. лет
В Нью-Йорке разрешили курить марихуану

В Нью-Йорке разрешили курить марихуану
Упал прямо на бетон: на аттракционе популярного курорта Украины произошло ЧП с ребенком

Упал прямо на бетон: на аттракционе популярного курорта Украины произошло…
Умер легендарный украинский разведчик - он первым в СССР получил информацию о вирусе Эбола

Умер легендарный украинский разведчик - он первым в СССР получил…
«Катастрофа планетарного масштаба»: в России Сибирь и Якутия охвачены лесными пожарами

«Катастрофа планетарного масштаба»: в России Сибирь и Якутия охвачены лесными…
На Киевщине в колодце задохнулись трое работников водоканала

На Киевщине в колодце задохнулись трое работников водоканала
В НАЗК появились серьезные вопросы к нардепу Кононенко и мэру Филатову по поводу их деклараций

В НАЗК появились серьезные вопросы к нардепу Кононенко и мэру…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.