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Трамп и Путин могут снова встретиться (7 новостей) «Трамп может принять решение о своем участии в форуме после выборов в Конгресс 6 ноября»

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин могут снова встретиться на форуме Арктики в Финляндии в следующем году.

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, Трамп может принять решение о своем участии в форуме после выборов в Конгресс 6 ноября.

Сообщается, что началась подготовка форума, и теперь подыскивается возможная дата проведения заседания. Одним из вариантов является середина февраля. Кроме того, форум могут провети после завершения в мае председательства Финляндии в Арктическом совете.

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"Даже несколько неожиданно, дела продвигаются в хорошем направлении", - сказал Ниинисте.

Обновлено в 11:42 Трамп может принять решение о своем участии в форуме после выборов в Конгресс 6 ноября.

Обновлено в 12:52 Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Depo.ua со ссылкой на РИА "Новости" . "Это не соответствует действительности, сейчас нет никаких планов отметок", - ответил Песков на просьбу прокомментировать заметку газеты.