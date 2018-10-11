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Фокус Фокус · · Обновлено в 12:52
· Встреча · Финляндия
Трамп и Путин могут снова встретиться

Трамп и Путин могут снова встретиться (7 новостей)

«Трамп может принять решение о своем участии в форуме после выборов в Конгресс 6 ноября»

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин могут снова встретиться на форуме Арктики в Финляндии в следующем году.

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, Трамп может принять решение о своем участии в форуме после выборов в Конгресс 6 ноября.

Сообщается, что началась подготовка форума, и теперь подыскивается возможная дата проведения заседания. Одним из вариантов является середина февраля. Кроме того, форум могут провети после завершения в мае председательства Финляндии в Арктическом совете. 

Трамп: Встреча с Путиным была одной из лучших
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"Даже несколько неожиданно, дела продвигаются в хорошем направлении", - сказал Ниинисте.

Обновлено в 11:42 Трамп может принять решение о своем участии в форуме после выборов в Конгресс 6 ноября.

Обновлено в 12:52 Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Depo.ua со ссылкой на РИА "Новости" . "Это не соответствует действительности, сейчас нет никаких планов отметок", - ответил Песков на просьбу прокомментировать заметку газеты.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  11.10.18, 08:00 Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в Финляндии в День святого Валентина.
Европейская правда Европейская правда  ·  11.10.18, 08:13 Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин могут снова встретиться на форуме Арктики в Финляндии в следующем году.
Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.18, 09:12 Президент США и его российский коллега могут снова встретиться на форуме Арктики в Финляндии в следующем году.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  11.10.18, 10:51 Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин весной 2019 года могут провести в Хельсинки еще одну встречу. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.Представители двух стран уже якобы рассматривают…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  11.10.18, 11:42 Трамп может принять решение о своем участии в форуме после выборов в Конгресс 6 ноября.
Depo.ua Depo.ua  ·  11.10.18, 12:52 Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Depo.ua со ссылкой на РИА "Новости" . "Это не соответствует действительности, сейчас нет никаких планов отметок",…
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