  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Трамп и Путин провели телефонные переговоры
Мир
Гордон Гордон · · Обновлено в 20:05
· Переговоры · Телефон
Трамп и Путин провели телефонные переговоры

Трамп и Путин провели телефонные переговоры (6 новостей)

«Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин около часа говорили по телефонную беседу»

Среди тем, которые на протяжении более чем часового общения по телефону затронули президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, была Украина.3 мая президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует Associated Press.

По ее словам, разговор длился более часа, и это "была очень хорошая дискуссия".

Сандерс отметила, что в ходе переговоров Путин и Трамп обсуждали соглашение о ядерном оружии, конфликт в Венесуэле, ситуацию в КНДР и "очень и очень кратко" доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы.

Темой разговора была также Украина, сообщила Сандерс. Что именно при этом обсуждалось, агентство не сообщает.

Бокс. С Владимиром Кличко ведут переговоры о возвращении в ринг
Бокс. С Владимиром Кличко ведут переговоры о возвращении в ринг

Последний полноформатный саммит Путина и Трампа состоялся 16 июля 2018 года в Хельсинки. Переговоры президентов длились 2 часа 10 минут.

Трамп собирался провести полноформатную встречу с Путиным 1 декабря 2018 года в рамках саммита в Аргентине, но 29 ноября заявил об отмене встречи в связи с тем, что РФ не вернула Украине захваченные в Черном море корабли и военных моряков. В Кремле 1 декабря заявили, что Путин и Трамп провели короткую неформальную встречу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. В Белом доме подтвердили информацию о беседе.

12 января 2019 года газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрывает детали своих личных бесед с Путиным. По данным издания, за последние два года Трамп встречался с Путиным пять раз, и полностью с подробностями переговоров глав государств не знакомы даже высокопоставленные чиновники администрации американского лидера. The Washington Post также написала, что Трамп хотел завладеть записями переводчика после его краткой встречи с Путиным в немецком Гамбурге на саммите "Большой двадцатки" в 2017 году.

Обновлено в 19:54 Последний раз лидеры общались на саммите G20 Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились больше часа.Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что переговоры прошли в "позитивном ключе"."Они обсудили торговлю, рост…

Обновлено в 20:05 По ее словам, разговор прошел "в позитивном ключе". В Кремле также подтвердили переговоры президентов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп и Путин провели телефонные переговоры»
Фото Трамп и Путин провели телефонные переговоры
Фото В ходе телефонных переговоров Трамп и Путин говорили в том числе об Украине
Фото Трамп и Путин больше часа обсуждали по телефону Венесуэлу и КНДР
Фото Трамп и Путин провели телефонные переговоры: подробности
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  03.05.19, 19:20 Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры продолжительностью около часа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.Путин и Трамп обсудили доклад Мюллера…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 19:30 Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин около часа говорили по телефонную беседу
Комментарии Комментарии  ·  03.05.19, 19:54 Последний раз лидеры общались на саммите G20 Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились больше часа.Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.05.19, 20:05 Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. Стороны полтора часа обсуждали итоги расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Трамп и Путин провели телефонные переговоры

Трамп и Путин провели телефонные переговоры
Литва объявила персоной нон грата Григория Лепса

Литва объявила персоной нон грата Григория Лепса
Назначен новый главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе

Назначен новый главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе
Сенат США не смог преодолеть вето Трампа по Йемену

Сенат США не смог преодолеть вето Трампа по Йемену
Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня…
Гигантский торнадо пронесся в Румынии (видео)

Гигантский торнадо пронесся в Румынии (видео)
Берлускони сделали операцию из-за кишечной непроходимости

Берлускони сделали операцию из-за кишечной непроходимости
Цукерберг презентовал новый дизайн Facebook и VR-очки

Цукерберг презентовал новый дизайн Facebook и VR-очки
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали популярный продукт, который может уберечь от ожирения

Ученые назвали популярный продукт, который может уберечь от ожирения
Чи закують &quot;український Йордан&quot; в асфальт: що чекає на річку Почайну в Києві – сюжет (Відео)

Чи закують "український Йордан" в асфальт: що чекає на річку…
Эстонский тренер возглавил Минай

Эстонский тренер возглавил Минай
У Луцьку через перепад напруги в десятках будинків згоріла побутова техніка: хто відшкодовуватиме збитки (Відео)

У Луцьку через перепад напруги в десятках будинків згоріла побутова…
Итальянцы намерены восстановить ДНК Леонардо да Винчи по пряди его волос

Итальянцы намерены восстановить ДНК Леонардо да Винчи по пряди его…
Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Висбаден. Завацкая вышла в полуфинал

Висбаден. Завацкая вышла в полуфинал
Колумбиец Бедойя покинул львовские Карпаты

Колумбиец Бедойя покинул львовские Карпаты
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.