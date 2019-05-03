Трамп и Путин провели телефонные переговоры (6 новостей) «Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин около часа говорили по телефонную беседу»

Среди тем, которые на протяжении более чем часового общения по телефону затронули президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, была Украина.3 мая президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует Associated Press.

По ее словам, разговор длился более часа, и это "была очень хорошая дискуссия".

Сандерс отметила, что в ходе переговоров Путин и Трамп обсуждали соглашение о ядерном оружии, конфликт в Венесуэле, ситуацию в КНДР и "очень и очень кратко" доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы.

Темой разговора была также Украина, сообщила Сандерс. Что именно при этом обсуждалось, агентство не сообщает.

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Последний полноформатный саммит Путина и Трампа состоялся 16 июля 2018 года в Хельсинки. Переговоры президентов длились 2 часа 10 минут.

Трамп собирался провести полноформатную встречу с Путиным 1 декабря 2018 года в рамках саммита в Аргентине, но 29 ноября заявил об отмене встречи в связи с тем, что РФ не вернула Украине захваченные в Черном море корабли и военных моряков. В Кремле 1 декабря заявили, что Путин и Трамп провели короткую неформальную встречу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. В Белом доме подтвердили информацию о беседе.

12 января 2019 года газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрывает детали своих личных бесед с Путиным. По данным издания, за последние два года Трамп встречался с Путиным пять раз, и полностью с подробностями переговоров глав государств не знакомы даже высокопоставленные чиновники администрации американского лидера. The Washington Post также написала, что Трамп хотел завладеть записями переводчика после его краткой встречи с Путиным в немецком Гамбурге на саммите "Большой двадцатки" в 2017 году.

Обновлено в 19:54 Последний раз лидеры общались на саммите G20 Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились больше часа.Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что переговоры прошли в "позитивном ключе"."Они обсудили торговлю, рост…

Обновлено в 20:05 По ее словам, разговор прошел "в позитивном ключе". В Кремле также подтвердили переговоры президентов.