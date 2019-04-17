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Трамп наложил вето на резолюцию о прекращении поддержки США войны в Йемене

Трамп наложил вето на резолюцию о прекращении поддержки США войны в Йемене (6 новостей)

«Президент США Дональд Трамп во вторник наложил вето на резолюцию Конгресса, призывающую прекратить поддержку США военной кампании под руководством Саудовской…»

Президент США Дональд Трамп застосував вето проти резолюції Конгресу, схваленої обома палатами, яка вимагає припинити військову підтримку коаліції в Ємені на чолі із Саудівською Аравією.

Це друге вето Трампа за час його каденції, повідомляє The Hill.

«Президент Трамп у вівторок застосував вето проти резолюції, що вимагає припинення підтримки з боку США військової кампанії в Ємені під проводом Саудівської Аравії», - зазначається в повідомленні.

У березні Сенат США затвердив більшістю голосів (54 – «за», 46 – «проти») резолюцію, яка вимагає від президента відкликати всі війська та припинити надавати допомогу цій коаліції. Раніше цей документ підтримала Палата представників.

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У заяві, яку у вівторок Трамп адресував Сенатові, він назвав резолюцію «непотрібною» та наголосив, що вона є спробою звузити його конституційні повноваження. Крім того, він зазначив, що це рішення негативно вплине на зовнішню політику Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше Трамп за допомогою вето заблокував законодавчу ініціативу, що зупиняла дію надзвичайного стану в США та перерозподіл мільярдів доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп наложил вето на резолюцию о прекращении поддержки США войны в Йемене»
Фото Трамп применил вето к резолюции о прекращении поддержки США войны в Йемене
Фото Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США против поддержки Саудовской Аравии в Йемене
Фото Трамп вдруге за каденцію наклав вето на рішення Конгресу
Фото Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса против Саудовской Аравии
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.04.19, 08:30 Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 марта, наложил вето на резолюцию Конгресса, призывающую прекратить поддержку Америкой военной кампании под руководством Саудовской Аравии в Йемене, передает…
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