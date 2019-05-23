Трамп назвал Тиллерсона "тупым, как камень" (4 новости) «Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона тупым, как камень. Об этом он заявил на…»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон был "совершенно" не готов к этой должности.Американский президент Дональд Трамп заявил, что бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон "тупой". Об этом он написал 23 мая в Twitter.

"Тиллерсон, человек, "тупой, как камень" и совершенно неподготовленный для госсекретаря, придумал (он был уволен) историю, что я был недостаточно подготовлен к встрече в немецком Гамбурге с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Я не думаю, что Путин согласится. Посмотрите, как идут дела в США!" твитнул Трамп.

23 мая CNN сообщило, что на закрытой встрече с американскими законодателями Тиллерсон сказал, что к встрече президентов США и РФ в июле 2017 года в Германии оказался более готовым Путин, а не Трамп.

7 июля 2017 года Трамп и Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут. Тиллерсон тогда сказал, что между президентами была "позитивная химия".

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Результатом переговоров стало, в частности, согласование режима прекращения огня на юго-западе Сирии, а также договоренность создать постоянный канал общения по вопросам урегулирования конфликта в Украине.

13 марта 2018 года Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря и назначении на его место Майка Помпео, занимавшего пост директора ЦРУ.