Трамп о возможной встрече с Ким Чен Ыном: Третий саммит был бы полезен

Президент Соединенных Штатов Америки (США) не исключает возможности проведения третьего саммита с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Трамп в Twitter.

По словам Трампа, он поддерживает идею провести новый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский президент назвал свои отношения с Ким Чен Ыном "замечательными" и подчеркнул, что саммит "может быть полезным" для стран.

Президент США отметил, что с нетерпением ждет того дня, когда КНДР лишится своего ядерного оружия, а санкции будут сняты.

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for.......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2019