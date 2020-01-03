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Трамп об убийстве Сулеймани: Его должны были "убрать" много лет назад

Трамп об убийстве Сулеймани: Его должны были "убрать" много лет назад (4 новости и 1 видео)

«Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично отреагировал на авиаудар в Ираке, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Об…»

Убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани обсуждает весь мир. Дональд Трамп лично санкционировал ликвидацию высокопоставленного офицера. Западная пресса уверена, что Иран будет мстить.

Влиятельный генерал

Считается, что Сулеймани лично помогал Башару Асаду в первые месяцы гражданской войны в Сирии, когда сирийский режим был на грани краха. Он активно участвовал также в борьбе против Исламского государства, не дав исламистам добиться стратегических целей в провинции Мосул, защищая от них иракский Курдистан, а также разработав операцию по освобождению города Тикрит.

“Он сражался всю жизнь, солдаты любили его. Это спокойный, харизматичный парень, стратегический гений и способный тактик”, — цитирует CNN американского генерал-лейтенанта Марка Хертлинга.

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Влияние Сулеймани в самом Иране также велико. Сулеймани был близок к верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи, а 2016 году рассматривался как возможный кандидат на пост президента от консерваторов. Как пишет The Guardian, многие считали генерала вторым после Хаменеи человеком в Иране, в реальности более влиятельным, чем действующий президент Хасан Рухани. Именно его усилиями, считает британская газета, Иран добился резкого увеличения своего влияния в регионе.

Будут мстить

“Трудно представить, что Иран не ответит в крайне агрессивной манере”, — цитирует The New York Timesруководителя экспертного центра Международной кризисной группы Роберта Мэлли. Как пишут американские СМИ, предшественники Трампа, Барак Обама и Джордж Буш — младший, не рискнули пойти на убийство Сулеймани именно из-за опасений войны с Ираном.

Верховный лидер Ирана Хаменеи уже объявил, что после трехдневного траура по Сулеймани его страна нанесет “сокрушительный удар” по США и всем тем, кто несет ответственность за его гибель. В то же время в администрации Трампа, как отмечают NYT, наоборот, рассчитывают на то, что демонстрация силы со стороны США покажет Ирану, что его провокационные действия не останутся безнаказанными. По мнению советников президента, Трамп ранее “послал слишком много сигналов о том, что он не хочет войны”.

Главная операция Трампа

"Генерал Касем Сулеймани организовывал нападения и восстания с целью обеспечить Ирану господствующее положение в регионе. Его убийством американский президент Дональд Трамп ставит Тегеран в сложное положение - и рискует развязать крупную войну в Персидском заливе", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Убийство иранского генерала Касема Сулеймани затмевает собой все, что в прошедшие годы присутствовало в эскалации американо-иранских отношений, - отмечает журналист Андреас Росс. - С точки зрения Ирана, авиаудар по командиру Корпуса стражей Исламской революции, о котором распорядился Дональд Трамп, является объявлением войны".

"Впрочем, с точки зрения Вашингтона именно Иран на протяжении многих лет ведет своего рода скрытую войну против Америки, американских интересов и американских союзников в арабском мире - и командовал этим тот самый генерал, которого Трамп теперь убил в столице Ирака Багдаде вместе с высокопоставленными деятелями проиранских вооруженных формирований. Ареной этой во

ФОТО К НОВОСТИ: «Трамп об убийстве Сулеймани: Его должны были "убрать" много лет назад»
Фото Трамп об убийстве Сулеймани: Его должны были "убрать" много лет назад
Фото Объявление войны. СМИ об убийстве Сулеймани
Фото Следовало уничтожить: Трамп жестко прокомментировал убийство иранского генерала
Фото По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью. Главное о гибели генерала Сулеймани
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