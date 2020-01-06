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Трамп обеспокоился деньгами, вложенными в Ирак, и пообещал "невиданные санкции"

Трамп обеспокоился деньгами, вложенными в Ирак, и пообещал "невиданные санкции" (5 новостей)

«Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил президент США Дональд…»

По словам президента США Дональда Трампа, если Ирак решится вывести американские войска или предпримет враждебные действия, то санкции против Ирана покажутся Багдаду мягкими.Американский президент Дональд Трамп пообещал ввести масштабные санкции против Ирака, если Багдад предпримет в отношение США "враждебные действия".

Об этом он заявил журналистам в ночь на понедельник, 6 января. В частности, речь идет о требовании вывести американские войска из страны. По его словам, санкции против Ирана покажутся Багдаду мягкими по сравнению с новыми ограничительными мерами в адрес Ирака. США также не выведут военных, пока Багдад не возместит стоимость объектов, включая военно-воздушную базу, построенную на средства Соединенных Штатов, отметил американский президент. Парламент Ирака 5 января на экстренном заседаниипроголосовал за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". По этому решению, иностранное военное присутствие в Ираке должно быть прекращено. Иракское правительство после голосования в парламенте уже разрабатывает шаги и правовые меры по выводу войск США из страны. В Госдепартаменте Соединенных Штатов таким решением разочарованы и просят правительство Ирака его переосмыслить с учетом важности прочного партнерства двух стран в сфере экономики и безопасности, а также поскольку продолжение борьбы с "Исламским государством" входит в общие интересы. В настоящий момент в стране находятся около 5000 американских солдат. Трамп также снова пообещал "серьезное возмездие" Ирану, в случае если он начнет атаки в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Он подтвердил также готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия. Обстановка в регионе обострилась, после того как 3 января по приказу Дональда Трампа был убит генерал Касем Сулеймани в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными". Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.01.20, 06:00 Американская военная база в Ираке стоила США миллиарды долларов, поэтому ее просто так никто оставлять не собирается. Так лидер Белого дома Дональд Трамп отреагировал на резолюцию парламента Ирака по…
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Новый Регион Новый Регион  ·  06.01.20, 06:37 Американский президент Дональд Трамп пообещал ввести масштабные санкции против Ирака, если Багдад сделает в отношении США любые “враждебные действия”. Об этом он заявил журналистам в ночь на понедельник,…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.01.20, 09:46 Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил президент США Дональд Трамп.
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