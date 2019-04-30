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Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО (5 новостей) «Северная Македония станет 30-м членом Альянса»

Полная ратификация протокола позволит Северной Македонии стать полноправным членом НАТО, говорится в обращении Трампа к Сенату.Президент США Дональд Трамп передал Сенату для ратификации протокол о вступлении Северной Македонии в Организацию Североатлантического договора (НАТО), сообщается 29 апреля на сайте Белого дома.

"Полная ратификация Протокола позволит Северной Македонии стать участником Североатлантического договора и членом Организации Североатлантического договора (НАТО)... Северная Македония является надежным партнером Соединенных Штатов в области безопасности, и ее членство в НАТО будет непосредственно отвечать стратегическим интересам Соединенных Штатов и Альянса", говорится в заявлении Трампа.

Президент США попросил Сенат ратифицировать документ и заявил, что его администрация готова помочь сенаторам в работе.

Спор относительно названия Македонии длился около 30 лет. Греция блокировала евроинтеграционные устремления Македонии, протестуя против названия этого государства, которое Афины считают греческим этнонимом.

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2 июня 2018 года премьер-министры Македонии и Греции объявили, что новым конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония".

19 октября 2018 года парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в конституцию, которые необходимы для переименования страны.

11 января 2019 года парламент утвердил новый текст конституции с поправками.

25 января парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

6 февраля 29 послов стран членов НАТО поставили подписи под протоколом о присоединении Македонии. 9 февраля парламент Греции ратифицировал протоколо вступлении Северной Македонии в Альянс.