Трамп подписал указ о возвращении санкций против Ирана (4 новости) «Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, сообщается на сайте Белого до»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены в января 2016 года. Восстановление санкций пройдет в два этапа, заявила в понедельник, 6 августа, представитель американской администрации, передает ТАСС.

"Президент распространил новый исполнительный указ в отношении Ирана, который предусматривает восстановление санкций против Ирана", - сказала она, объяснив, что новый указ является продолжением ранее озвученной президентом США политики давления на Тегеран.

"Новый исполнительный указ по Ирану в два этапа восстанавливает соответствующие положения пяти исполнительных указов о санкциях против Ирана, которые были отозваны или в которые были внесены поправки 16 января 2016", - отметила представитель администрации.

7 августа в рамках первого этапа вернутся ограничения против суверенного госдолга Ирана и его национальной валюты. Второй этап коснется энергетического сектора, операций с центрбанком Исламской Республики, а также ее портов и судостроительной отрасли.

Зарплата Луценко за январь составила 325 тыс. гривен

По словам представителя американской администрации, имплементацию второго этапа Вашингтон начнет 4 ноября текущего года.

"Последний этап, как было подчеркнуто в исполнительном указе, будет предусматривать восстановление санкций в отношении операций Ирана, связанных с экспортом нефти и энергетическим сектором; финансовых институтов, осуществляющих операции с Центробанком Ирана; санкции против компаний обладают иранскими портами и судостроительной отрасли; страховых компаний и компаний, связанных с передачей финансовых сообщений", - сказала она. Представители американской администрации указали, что США добивается не свержение правящего в Иране режима, а изменения поведения Тегерана на мировой арене. "Наша заявленная политика заключается в стремлении не до смены режима, а в модификации поведения иранского режима", - отметили на в администрации Трампа.

Как сообщалось, в ответ на введение США новых санкций против Ирана, Европейский Союз принял постановление, которым блокирует эти санкции на своей территории.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet